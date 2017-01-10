Норвежскую семгу поразил опасный вирус

10 января 2017 года
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписал план мероприятий отраслевого объединения на первую половину 2017 г. Активное участие в реализации примет Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.
29 декабря 2016 года
Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.
28 декабря 2016 года
По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.
23 декабря 2016 года
Рыбохозяйственные ассоциации Северного бассейна примут активное участие в реализации протокольных поручений по итогам совещания вице-премьеров по подготовке подзаконных актов, касающихся инвестиционных квот.
В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.
21 декабря 2016 года
Согласно регламентам Евросоюза, с 15 января 2017 г. судам придется предоставлять сертификаты на улов за трое суток до захода в порты. Из-за долгого оформления этих документов в России рыбаки Северного бассейна, поставляющие продукцию в ЕС, могут столкнуться с потерями времени и денег.
11 января 2017 года
6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.
По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.
10 января 2017 года
Приказ Минсельхоза о порядке оформления ветеринарно-сопроводительных документов регулирует в том числе и вопросы получения ВСД на уловы водных биоресурсов до поступления на переработку и (или) место ветеринарно-санитарной экспертизы.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписал план мероприятий отраслевого объединения на первую половину 2017 г. Активное участие в реализации примет Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.
По каким механизмам будут распределяться инвестиционные квоты? – вопрос, который волнует сейчас бизнес. Fishnews собрал в одной рубрике материалы, посвященные этой теме.
Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.
Минсельхоз предложит новый порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Таким образом планируется привести правовую базу в соответствие с законом.
Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.
На токийском рынке Цукидзи на новогоднем аукционе был продан голубой тунец весом 212 кг. Эти торги стали, возможно, последними на старой площадке – рынок меняет местоположение.
За первую неделю охотоморской путины дальневосточные рыбаки освоили более 23 тыс. тонн минтая. Стабильные уловы отмечаются и на промысле сельди. Всего в экспедиции занято свыше ста судов.