11 января 2017 года

Норвежскую семгу поразил опасный вирус

В норвежской губернии Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии лосося (ISA). На проблемной ферме содержится более 1,3 млн рыб, которые будут уничтожены.

О вспышке заболевания рассказала главный ветеринарный врач Норвегии Кристина Ландсверк. Ферма с инфицированным лососем принадлежит компании Grieg Seafood, сообщили Fishnews в комитете по ветеринарии Мурманской области. По его информации, норвежский орган по безопасности пищевых продуктов согласовал уничтожение всей содержащейся на ферме рыбы в срок до 31 января. Ожидается, что садки после освобождения будут подготовлены к зарыблению смолтом уже весной – летом 2017 г.

Государственная ветеринарная служба Мурманской области столкнулась с клиническими признаками инфекционной анемии лососевых рыб в ПАО «Русский лосось» в сентябре 2015 г. Вирусологические исследования проб подтвердили наличие возбудителя ISA. Кроме того, на фоне вирусного заболевания и общего ослабления иммунитета была выявлена сопутствующая инфекция – миксобактериоз. Сейчас товарное выращивание рыбы на фермах «Русского лосося» не осуществляется.

Инфекционная анемия атлантического лосося (ИААЛ, Infectious salmon anemia, ISA) – острое, тяжело протекающее заболевание постсмолтов, сопровождающееся сильно выраженной анемией и высокой смертностью рыб. При обнаружении ISA на ферме нетоварную рыбу уничтожают, товарную – направляют на убой. Затем садки подвергаются дезинфекции и трехмесячному парованию. После этих мероприятий ферма объявляется благополучной и готовой к ввозу нового посадочного материала.

Fishnews