12 января 2017 года

Минувший год стал удачным для рыбаков Ямала

В прошедшем году компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили 9 892 тонны рыбы, превысив результаты 2015 г. на 1 280 тонн. 63% общего улова составили частиковые и тресковые виды.

В лидерах добычи – предприятие «Тазагрорыбпром» с уловом 1 960 тонн (+220 тонн к уровню прошлого года). На втором месте – «Горковский рыбозавод»: 1 011 тонн рыбы, (+274 тонны). «Бронза» у МП «Аксарковское РПП» – 884 тонны (+245 тонн). Всего на счету рыбодобывающих компаний 7 173 тонны рыбы, еще более 2 тыс. тонн добыли сельскохозяйственные организации, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Зимняя путина продолжается в Обской и Тазовской губах. «Новопортовский рыбозавод» ведет добычу ряпушки, ООО «Тазагрорыбпром» и совхоз «Антипаютинский» ловят чира, сига и пелядь. Вылов они должны завершить в апреле.

Напомним, промышленный лов муксуна и нельмы в округе сейчас запрещен. Однако в поселке Харп строится рыборазводный завод, планируется, что он будет ежегодно выпускать в реки и озера Ямала 20 млн мальков чира, 16 млн – пеляди и 5 млн – муксуна. В перспективе в регионе собираются построить еще четыре аналогичных предприятия, чтобы пополнять рыбные запасы не только Обского бассейна, но и рек Пур и Таз.

В связи с запретом все рыбодобывающие компании переориентированы на увеличение добычи частиковых и тресковых видов рыбы. На предприятиях сменили орудия лова, определили новые места промысла.

Одно из направлений повышения объемов вылова – освоение морских биоресурсов. Для этого в округе формируется парк рефрижераторных судов класса «река-море».

Fishnews