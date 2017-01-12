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Правительство РФ

Объекты инвестиций разбили на 24 типа

Минсельхоз остановился на распределении инвестиционной квоты в зависимости от производственных характеристик судов и береговых заводов, в том числе установленного на них оборудования, а также – применительно к судну – размеров и тоннажа.

В конце декабря Минсельхоз внес в Правительство доработанный проект постановления, определяющего требования к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам, а также порядок расчета обеспечения последних. В сопроводительном письме отмечалось, что проект согласован с рядом ведомств, разногласия на момент передачи в Правительство оставались только с Минвостокразвития и Минэкономразвития.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ устанавливает типы инвестиционных объектов, в качестве которых могут выступать суда рыбопромыслового флота или перерабатывающие предприятия, и их производственные критерии. Если речь идет о крупнотоннажных судах для Дальневосточного бассейна, учитывается длина судна, его валовая вместимость и производительность различных типов оборудования: для выпуска филе или фарша из минтая или сельди, для утилизации рыбных отходов и для заморозки продукции.

К траулерам для Северного бассейна длиной свыше 55 и свыше 80 м, а также ярусоловам предъявляются дополнительные требования по оснащению оборудованием для осуществления тралового либо соответственно ярусного лова. Свежьевой траулер должен располагать оборудованием для охлаждения уловов или продукции из трески или пикши. Для средне- и малотоннажных судов для Дальнего Востока, не специализирующихся на промысле минтая и сельди, регламентирована только длина судна и валовая вместимость.

В проекте постановления также указаны требования к степени локализации судов: не менее 30% при подаче заявления до 2020 г., и не менее 40% (включая главный двигатель судна) – после 2020 г.

Объекты инвестиций в виде береговых заводов подразделяются на типы в зависимости от суточной производительности имеющегося оборудования по производству филе или фарша из определенных видов рыб, а также мощностей по утилизации рыбных отходов с выпуском рыбной муки, жира или других продуктов. Для заводов, рассчитанных на переработку иных видов рыбы помимо минтая, трески и пикши, необходимо наличие морозильного оборудования.

Требованиями также предусмотрено строительство рыбоперерабатывающих предприятий на территории прибрежных субъектов того рыбохозяйственного бассейна, в котором выделена инвестквота.

По мнению разработчиков, перечень требований к типовым проектам объектов инвестиций позволяет участвовать в процедуре подачи заявок предприятиям малого и среднего бизнеса и оставляет возможность для серийного строительства. Претендовать на инвестиционные квоты смогут проекты, реализация которых началась не ранее 1 января 2016 г. На постройку судна или завода отводится максимум пять лет с даты заключения договора о закреплении инвестквоты, и продлить этот срок допускается не более чем на год.

В качестве обеспечения инвестпроекта претендент на квоты господдержки может представить банковскую гарантию или права на вылов водных биоресурсов. Сумма банковской гарантии может составлять от 10 до 850 и более млн рублей в зависимости от типа объекта инвестиций. Если обеспечение предоставляется в виде прав на добычу ВБР, то доля квоты судовладельца по каждому виду должна быть не меньше той, что выделяется в рамках инвестквот в каждом районе промысла.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокправительство

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