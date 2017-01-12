12 января 2017 года

Минсельхоз обновил условия для стипендии имени А.А. Ишкова

Учащиеся подведомственных Росрыболовству вузов вновь смогут претендовать на получение стипендий имени Александра Ишкова за особые успехи в учебе, спорте и активность в общественной жизни. Новым приказом изменены условия назначения и размер выплат.

Приказом Минсельхоза России от 6 декабря 2016 г. № 791 утверждено новое Положение о порядке назначения и выплате именных стипендий имени А.А. Ишкова. Действовавший до этого приказ Росрыболовства от 19 марта 2010 г. № 222 признан утратившим силу.

Кандидатами на получение именных стипендий могут стать обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры), начиная со второго курса обучения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стипендии имени Александра Акимовича Ишкова для ребят, которые добились успехов в учебе, научно-исследовательской работе, спортивной и культурно-массовой деятельности, будут назначаться ежегодно с 1 сентября сроком на один учебный год. Размер ежемесячных выплат составит 2000 рублей.

В общей сложности приказом Минсельхоза учреждено 20 таких стипендий.

Отбор кандидатов проводится по результатам зимней и летней сессий, списки стипендиатов утверждаются учеными советами образовательных организаций и направляются в Росрыболовство.

Fishnews