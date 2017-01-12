12 января 2017 года

Глава Бурятии предложил в спасении омуля поставить на рыбоводов

Планируемый мораторий на вылов байкальского омуля не даст нужного результата, заявил министру природных ресурсов Сергею Донскому глава Бурятии Вячеслав Наговицын. По его мнению, для восстановления популяции необходимо прежде всего заниматься рыборазведением.

Проблему сокращения популяции омуля на Байкале глава Бурятии Вячеслав Наговицын обсудил на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.

Напомним, Росрыболовство предлагает ввести в 2017 г. полный запрет на добычу омуля, который планируется сохранить на три года. Однако в правительстве Бурятии эту меру не считают действенной.

«Мы отправили свое письмо о том, что против запрета на вылов омуля. Регулировать надо, это абсолютно точно, но сегодня нужно заниматься вопросом рыборазведения, увеличивать средства, необходимые для рыборазведения», - подчеркнул Вячеслав Наговицын. По его словам, существующие мощности могут обеспечить производство необходимого количества личинки и малька, если руководство Росрыболовства организует эту работу правильно. «Квоты на 2017 год есть смысл немножко «придавить», но уже с 2018 года можно было бы квоты начинать увеличивать, но при нормальной работе рыборазводных заводов», - считает глава Бурятии.

В свою очередь, министр природных ресурсов считает бессмысленным запрет любительского лова омуля, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. По мнению руководителя Минприроды, в решении проблемы сохранения популяции эндемика нужно больше внимания уделять работе рыбоводных комплексов.

«Запрещать любительское рыболовство не имеет смысла, так как оно не имеет негативного влияния на общую популяцию омуля», - отметил Сергей Донской.

Fishnews