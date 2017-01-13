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Крым подсчитывает годовые достижения

Крым подсчитывает годовые достижения

Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.

«Рыбохозяйственный комплекс республики демонстрирует устойчивый рост всех показателей. Всего в Крыму в прошлом году было зарегистрировано 399 предприятий, занимающихся промыслом, переработкой морепродуктов и разведением рыбы. Это на 15,32% больше, чем в 2015 году. Хорошо потрудились рыбаки, которые добыли на треть больше водных биоресурсов. Также неплохие показатели по переработке. Рыбных консервов произведено на 23,33% больше, чем в прошлом году. Аквафермеры еще сдают отчетность, но за 9 месяцев выращено 896,4 тонны товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства», – прокомментировал результаты министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Он выразил надежду, что итоговые показатели будут высокими.

По данным районных администраций, на территории Крыма рыбопереработкой фактически занимается 21 предприятие (включая рыбоконсервные заводы), еще два («Старокрымское предприятие продтоваров» и «Ивановская пищевкусовая фабрика») готовят линии по выпуску рыбных консервов. За 11 месяцев прошлого года этой продукции произведено почти 36 туб, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РК.

По словам Андрея Рюмшина, приоритетным направлением развития рыбохозяйственного комплекса республики сегодня является аквакультура. Именно искусственное разведение рыбы и других гидробионтов может гарантированно закрыть потребность населения в рыбной продукции, считает министр.

«Задача министерства – поддерживать аквафермеров и помогать им наращивать объемы производства. Так, значительным достижением стал запуск двух мидийно-устричных хозяйств на озере Донузлав. Крымские устрицы – это новый, очень популярный в России бренд», – подчеркнул Андрей Рюмшин.

Кроме того, в 2016 г. введена в эксплуатацию одна установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) с полным циклом выращивания товарного карпа. Как заявили в пресс-службе, особенности примененных технологий позволили добиться себестоимости товарной рыбы, выращенной в индустриальной системе, сравнимой с себестоимостью карпа, выращенного в традиционных условиях (в прудах). При этом в нынешнем году планируется запуск еще двух УЗВ и двух инкубационных цехов по получению и выращиванию личинок растительноядных рыб.

«Одна из приоритетных задач нашей работы на следующий год - узаконить право пользования субъектов хозяйственной деятельности водными объектами. Также будет продолжена работа над ведомственной целевой программой «Развитие отраслей рыбоводства и рыболовства», – отметил министр.

Он рассказал, что в документе будут предусмотрены мероприятия по субсидированию части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбохозяйственной деятельности и субсидированию части затрат на единицу выращенной и реализованной продукции. Участие рыбоводных хозяйств в этой программе будет являться ощутимым стимулом для ведения рыбохозяйственной деятельности.

«Это позволит увеличить количество индустриальных систем рыборазведения, объемы производства посадочного материала, масштабы зарыбления водоемов и, как следствие, нарастить производство объектов товарной аквакультуры», - резюмировал Андрей Рюмшин.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураправительство

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