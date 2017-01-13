13 января 2017 года

Ученые определили рыбное будущее для Волчьих ворот

Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.

Площадь одного из наиболее крупных искусственных водоемов региона, расположенного у селя Новоселицкого, составляет более 500 га, максимальная глубина – 12,4 м. В настоящее время оно используется главным образом для рекреационных целей, любительского рыболовства.

Вместе с тем на протяжении длительного времени специалисты лаборатории промыслового прогнозирования в водоемах комплексного назначения Краснодарского отделения АзНИИРХ ведут мониторинг состояния рыбных ресурсов Волчьих ворот. В 2016 г. была выполнена комплексная оценка запасов ВБР в водохранилище на основе анализа многолетних данных.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства, установлено, что в водоеме обитает 16 видов рыб: сазан, белый и пестрый толстолобики, линь, лещ, золотой и серебряный караси, щука, речной бычок и др.

До 2012 г. рыбные запасы водохранилища использовались достаточно интенсивно, общие допустимые уловы и рекомендуемые объемы вылова осваивались на 90%. В период с 2012 по 2015 гг. промышленное рыболовство в водохранилище не осуществлялось, но резко вырос несанкционированный и любительский вылов. Это привело к уменьшению средних размеров промысловых видов рыб и снижению численности их популяций, особенно наиболее ценных, таких как лещ, сазан, судак и щука.

С использованием современных методов математической обработки данных, в частности кластерного анализа, специалисты лаборатории АзНИИРХ провели районирование водоема на зоны с определением доминирующих видов рыб в прибрежном мелководье, придонной и пелагической частях. Анализ полученных материалов по динамике экосистемы водохранилища Волчьи ворота и ее современному состоянию позволил ученым института определить основное направление повышения его рыбопродуктивности.

По основным параметрам гидрологического и гидрохимического режимов, развитию кормовой базы и степени ее использования, состоянию аборигенной ихтиофауны водоема, водохранилище наиболее пригодно для организации пастбищного выращивания в поликультуре сазана, белого толстолобика и белого амура, сделали вывод в институте.

Fishnews