В Зауралье ищут желающих на участки для промысла

Сахалин расставил новые акценты в «рыбной» госпрограмме Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.

Курировать науку и образование в отрасли будет Сергей Голованов Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов. Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.

Регламент выдачи сертификатов для ЕС хотят отшлифовать Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.

Артемию не выпустили в Казахстан В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.

Судовладельцев призвали тщательнее следить за безопасностью Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.

Сенаторы продолжат мониторинг нормативных актов по инвестквотам Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.

Ученые определили рыбное будущее для Волчьих ворот Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.

Нехватку креветки Китаю восполняют контрабандисты Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.

Крым подсчитывает годовые достижения Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.