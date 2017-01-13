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Литовские рыбозаводы ждет новая проверка

Специалисты ветеринарных ведомств России и Казахстана проведут инспекцию литовских рыбоперерабатывающих предприятий и оценят эффективность мер по устранению нарушений, выявленных в 2015 г.

Инспекция, в которой с 23 января примут участие сотрудники Россельхознадзора, инициирована комитетом ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Проверяться будут литовские предприятия по производству рыбы, а также холодильные терминалы. Технические консультации с представителями казахстанского комитета проведены 13 января.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства, в ходе проверки планируется оценить эффективность мер по устранению литовской стороной нарушений, которые были выявлены в рамках предыдущей инспекции в сентябре 2015 г. По ее результатам Россельхознадзор принял решение о сохранении временных ограничений на ввоз продукции с четырех рыбоперерабатывающих предприятий Литвы.

В рамках новой инспекции оценке также подвергнется достоверность гарантий, предоставляемых литовскими компетентными органами.

Fishnews

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