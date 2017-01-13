Литовские рыбозаводы ждет новая проверка

13 января 2017 года
В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.
09 января 2017 года
С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.
30 декабря 2016 года
Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.
28 декабря 2016 года
По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.
23 декабря 2016 года
На Дальнем Востоке России завершила работу группа специалистов Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. В ходе инспекции на одном из предприятий были выявлены нарушения.
21 декабря 2016 года
Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.
18 января 2017 года
Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.
Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.
На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.
В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.
Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.
В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.
Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.
В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.
Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.