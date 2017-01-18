18 января 2017 года

По рефрижератору «Амикус» завели дела

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.

Напомним, транспортный рефрижератор «Амикус» под флагом Танзании (порт приписки Занзибар) 13 января был задержан экипажем сторожевого корабля «Коралл». Капитан «Амикуса» проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться, не реагируя на сигналы пограничников. Остановить судно удалось только после предупредительной стрельбы.

Рефрижератор доставили в порт Невельск. По результатам оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что на борту «Амикуса находилось около 16 тонн краба, добытого незаконным способом, и 14 тонн наживы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору либо с причинением особо крупного ущерба).

Кроме того, в отношении капитана пограничники возбудили дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), статье 18.6 КоАП РФ (нарушение порядка прохождения контрольных точек) и части 2 статьи 19.4 КоАП РФ (невыполнение законных требований должностного лица об остановке судна).

Fishnews