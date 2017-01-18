По рефрижератору «Амикус» завели дела

18 января 2017 года
В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.
Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.
16 января 2017 года
Сахалинские пограничники задержали в Охотском море транспортный рефрижератор «Амикус»: на борту обнаружено 17 тонн краба. Для того чтобы остановить судно, потребовалось произвести предупредительную стрельбу.
13 января 2017 года
Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.
12 января 2017 года
Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.
11 января 2017 года
В этом году на наважьей путине решили опробовать особый режим промысла в 6-мильной зоне 12 компаний Сахалинской области, рассказали в администрации региона.
18 января 2017 года
Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.
Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.
На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.
В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.
Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.
В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.
Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.
В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.
Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.
17 января 2017 года
За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.