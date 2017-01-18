18 января 2017 года

Наважья путина началась непросто

В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.

Пробные выходы судов на промысел наваги начались с 4 января, чтобы обследовать изобаты, технически подготовиться к предстоящей путине, рассказал Fishnews заместитель председателя правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Александр Макаров. 6-го числа были зафиксированы первые уловы. «Потихоньку на изобатах стали отмечаться скопления. Но в пятницу, 13 января, уперлись в лед! В этом году очень сложная ледовая обстановка», – отметил представитель АСРКС.

Несколько дней флот ждал возможности продолжить работу, 16 января ветер наконец отогнал лед и позволил вернуться к промыслу. Уловы в этот день были существенными, рассказал Александр Макаров: «За сутки и «Дружба» хорошо отловилась, и «Рыбак», и Поронайский зверосовхоз». Правда, появилась другая проблема – температурный режим.

По данным на 18 января, активным способом добыто 1376 тонн наваги. Если сравнивать с общим разрешенным на этот год объемом – более 5 тыс. тонн – уловы скромные. Сейчас рыбаков в основном беспокоят гидрометеорологические условия. «Но в ближайшие рассчитываем успеть «подобрать» квоты», – рассказал Александр Макаров.

В этом году добытчики наваги решили попробовать работать в особом режиме, предусмотренном в Сахалинской области для промысла в шестимильной зоне. Первый опыт показал, где «узкие» места правовой базы. В правилах рыболовства предусмотрено, что при работе в режиме «шестимильки» запрещено осуществлять добычу водных биоресурсов в течение одного рейса по двум и более промысловым билетам. Однако добытчики наваги, в силу небольших объемов, практикуют работу на одном судне сразу по нескольким разрешениям. Это привело к проблемам с контролирующими органами. Областные власти со своей стороны заверили, что вопрос решается. В настоящее время по поводу промысловых билетов ожидаются разъяснения от Росрыболовства, рассказали в администрации региона.

Как отметили в рыбацком сообществе, еще одна проблема – до настоящего времени промысел наваги осуществляется без научного сопровождения. Следствием может стать отсутствие объективной оценки состояния популяции и снижение объемов добычи.

Fishnews