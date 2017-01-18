Аквакультура отличилась в Курганской области

18 января 2017 года
Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.
На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.
В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.
В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.
В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.
Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.
18 января 2017 года
Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.
На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.
В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.
Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.
В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.
Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.
В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.
Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.
17 января 2017 года
За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.