18 января 2017 года

Аквакультура отличилась в Курганской области

Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

В общем вылове на территории Курганской области на аборигенные виды рыб приходится 994,491 тонны, на долю водных беспозвоночных – 958,921 тонны (гаммарус, цисты артемии, хирономиды и др.). Аквакультура обеспечила 2361,429 тонны, в основном это сиговые виды рыб – более 2209 тонн.

В рамках рыбохозяйственной мелиорации добыто 16 тонн рыбы. Такие работы проводились в пилотном для области режиме на рыбоводном участке озера Сухмень Половинского района. С учетом положительной практики в этом году мероприятия планируется провести уже на 11 водоемах.

Организованное спортивно-любительское рыболовство принесло в копилку около 29 тонн.

В целом объемы добычи по сравнению с 2015 г. выросли на 552 тонны. Увеличение произошло в основном за счет аквакультуры. Объем производства товарной рыбы оказался рекордным за всю историю рыбохозяйственной отрасли Курганской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. На долю товарной рыбы в общем вылове пришлось 54%.

Fishnews