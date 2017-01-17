Новости
«Русская рыбопромышленная компания» завершила год в статусе одного из лидеров промрыболовства по Дальневосточному бассейну. Фото РРПК

РРПК оценила результаты модернизации флота

По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.

«Русская рыбопромышленная компания» завершила год в статусе одного из лидеров промышленного рыболовства в Дальневосточном бассейне, прежде всего по добыче минтая и сельди. Вылов составил 280,2 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 22% больше показателя 2015 г. Объем производства готовой продукции – 195,2 тыс. тонн.

В структуре вылова преобладали минтай – 222,5 тыс. тонн, сельдь – 44,7 тыс. тонн, лемонема – 6,1 тыс. тонн. Средний уровень освоения квот повысился до 97%, что на 15% больше, чем год назад.

«Несмотря на сложные условия работы в 2016 году, компания добыла более 280 тыс. тонн ВБР – это максимальный показатель за последние четыре года работы», – рассказал Fishnews генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. По его словам, достижению такого результата способствовали как более высокий уровень профессионализма и слаженности действий экипажей и управленческой команды, так и модернизация, которой подверглись девять из двенадцати судов, принадлежащих компании.

«Благодаря модернизации на наиболее производительных судах флота РРПК среднесуточный вылов вырос в полтора раза и была расширена продуктовая линейка компании. Затраты на проведенную модернизацию будут окупаться, в том числе за счет вывода на внутренний и внешний рынки новых видов продукции с высокой степенью переработки», – отметил глава компании.

В 2017 г. РРПК планирует освоить 303,7 тыс. тонн водных биоресурсов, среди них 226,3 тыс. тонн минтая и 65,5 тыс. тонн сельди. Кроме того, компания продолжит освоение других объектов промысла, в том числе макруруса, терпуга и кальмара.

Fishnews

НазадМетки: кальмарминтай

Похожие новости

17 января 2017 года

Информационная война против дикой рыбы?

За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.

16 января 2017 года

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.

12 января 2017 года

Список видов ВБР под инвестиционные квоты может быть дополнен

Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.

10 января 2017 года

Минтай ждет улучшения обстановки

За первую неделю охотоморской путины дальневосточные рыбаки освоили более 23 тыс. тонн минтая. Стабильные уловы отмечаются и на промысле сельди. Всего в экспедиции занято свыше ста судов.

09 января 2017 года

Год, богатый на дискуссии

С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.

30 декабря 2016 года

Проекты по инвестиционным квотам ушли в правительство

Минсельхоз России передал в правительство проекты правовых актов по распределению инвестиционных квот. Базовые моменты уже определены, заявил ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Лента новостей

20 января 2017 года

На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства

Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Из контрабанды черной икры секрета не получилось

На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

Браконьеров может постигнуть судьба наркоторговцев

Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Спасать суда помогут оперативные штабы

При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

Ямал готовит закон для рыбной отрасли

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее

Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Тральщики стали чаще ловить кабель

В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

У рыбаков Югры – свои рекорды

Вылов водных биоресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году составил 16,7 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние 30 лет, рассказали в профильном департаменте региона.

19 января 2017 года

Росгвардия будет следить за порядком на важных акваториях

Правительство утвердило перечень водных объектов, на которых воинские части войск национальной гвардии РФ участвуют в охране общественного порядка. В список, в частности, вошли реки Амур, Волга, Енисей, Уссурийский залив Японского моря, Кольский залив.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству WWF, почетный эколог России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.