20 января 2017 года

РРПК оценила результаты модернизации флота

По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.

«Русская рыбопромышленная компания» завершила год в статусе одного из лидеров промышленного рыболовства в Дальневосточном бассейне, прежде всего по добыче минтая и сельди. Вылов составил 280,2 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 22% больше показателя 2015 г. Объем производства готовой продукции – 195,2 тыс. тонн.

В структуре вылова преобладали минтай – 222,5 тыс. тонн, сельдь – 44,7 тыс. тонн, лемонема – 6,1 тыс. тонн. Средний уровень освоения квот повысился до 97%, что на 15% больше, чем год назад.

«Несмотря на сложные условия работы в 2016 году, компания добыла более 280 тыс. тонн ВБР – это максимальный показатель за последние четыре года работы», – рассказал Fishnews генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. По его словам, достижению такого результата способствовали как более высокий уровень профессионализма и слаженности действий экипажей и управленческой команды, так и модернизация, которой подверглись девять из двенадцати судов, принадлежащих компании.

«Благодаря модернизации на наиболее производительных судах флота РРПК среднесуточный вылов вырос в полтора раза и была расширена продуктовая линейка компании. Затраты на проведенную модернизацию будут окупаться, в том числе за счет вывода на внутренний и внешний рынки новых видов продукции с высокой степенью переработки», – отметил глава компании.

В 2017 г. РРПК планирует освоить 303,7 тыс. тонн водных биоресурсов, среди них 226,3 тыс. тонн минтая и 65,5 тыс. тонн сельди. Кроме того, компания продолжит освоение других объектов промысла, в том числе макруруса, терпуга и кальмара.

Fishnews