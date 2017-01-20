20 января 2017 года

Спасать суда помогут оперативные штабы

При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

По словам руководителя теруправления Александра Громова, организовать постоянные штабы по ЧС в Росрыболовстве решили после трагедии с промысловым судном «Монни». В начале января оно затонуло в Финском заливе, члены экипажа – трое моряков – пропали.

Как сообщает корреспондент Fishnews, штаб при Приморском теруправлении возглавил заместитель начальника отдела Василий Ситников. В состав руководящего органа вошли глава Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, начальник Владивостокского филиала ЦСМС Демьян Чекунов, два сотрудника краевого погрануправления и представитель Приморской транспортной прокуратуры. Кроме того, планируется участие представителей рыбопромысловых компаний региона. «Очень сильно надеюсь, что благодаря вашим усилиям и усилиям вашего руководства нам не придется собираться в период минтаевой путины. Что никаких экстраординарных и аварийных случаев не будет», – обратился к рыбопромышленникам Василий Ситников.

Владимир Бардык подчеркнул, что штабу необходимо привлечь конкретных людей от компаний – «замов по безопасности, профессионалов». «Что такое штаб оперативного реагирования: группа собирается за этим столом и мы начинаем организовывать операцию по спасению судна, экипажа. В море к нему, конечно, подойдет спасатель или другое судно, но нам нужно будет понимать, что происходит, и здесь, на берегу. Тем более что капитан спасателя не всегда, может быть, хорошо знает какой-то тип судна. В этом и помогут специалисты от рыбопромысловых компаний», - рассказал начальник спасательного отряда.

Всего в штаб планируется включить 15 представителей бизнеса, чтобы иметь возможность в любой момент собрать 4-5 из них. Окончательный состав нового руководящего органа будет утвержден дополнительно.

Fishnews