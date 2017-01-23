24 января 2017 года

Российскую рыбу пустят на бразильский рынок

Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.

В Берлине состоялись переговоры министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с главой Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайро Магги. В ходе обсуждения торгово-экономических отношений российская сторона, в частности отметила затягивание решения ряда вопросов, связанных с доступом на рынок Бразилии российской пшеницы и рыбной продукции по фитосанитарным и ветеринарным основаниям.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, по итогам встречи достигнуто соглашение о доработке конкретных карантинных требований при поставках российского зерна, а также завершении процедуры регистрации ряда российских рыбоперерабатывающих предприятий, намеренных экспортировать свою продукцию в Бразилию. Переговоры по этой проблематике станут составной частью программы работы бразильских инспекторов, которые прибудут в Москву в начале февраля для оценки системы безопасности производства говядины и мяса птицы в РФ.

Стороны также согласились продолжить тесные контакты по вопросам безопасности растительной и животноводческой продукции, поставляемой из Бразилии в Россию.

Fishnews