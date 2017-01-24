24 января 2017 года

Перемены в госорганах отразили в составе «рыбной» правкомиссии

В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.

Распоряжением правительства от 20 января 2017 г. № 50 внесены изменения в состав Комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Как сообщает корреспондент Fishnews, в состав координационного органа включен заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Напомним, что на должность замглавы Минвостокразвития он был назначен в октябре, в министерстве участвует в проработке вопросов рыбной отрасли.

В состав комиссии также вошли Николай Николаев, возглавивший в Госдуме седьмого созыва Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, и новый председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной комиссии и природопользованию Михаил Щетинин.

Из состава комиссии исключен замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Правкомиссия образована для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, органов исполнительной власти регионов по разработке и реализации единой государственной политики в области рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Одна из основных задач – обеспечивать исполнение поручений президента и Правительства РФ по развитию отрасли. Возглавляет координационный орган вице-премьер Аркадий Дворкович.

Fishnews