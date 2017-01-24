Перемены в госорганах отразили в составе «рыбной» правкомиссии

24 января 2017 года
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.
23 января 2017 года
Почти все выпускники рыбохозяйственных учебных заведений после получения диплома призываются в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, отмечает помощник генерального директора Преображенской базы тралового флота по кадрам Игорь Слободян.
В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.
В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.
20 января 2017 года
Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.
24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.
Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.
По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.
Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.
Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
23 января 2017 года
Почти все выпускники рыбохозяйственных учебных заведений после получения диплома призываются в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, отмечает помощник генерального директора Преображенской базы тралового флота по кадрам Игорь Слободян.