24 января 2017 года

Прошлый год принес крымчанам рекордный вылов

По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.

Крымский отдел Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства подвел итоги вылова водных биоресурсов в акваториях Черного и Азовского морей за 2016 г. Всего крымские рыбаки добыли 59 790 тонн: 47 433 тонны – в Черном море, 12 357 тонн – в Азовском. Эти показатели не только значительно превышают прошлогодние (+13%), но и на 8,3% превзошли прежний рыболовный рекорд Крымского полуострова, зафиксированный в 2013 г. (55 204 тонны).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, по сравнению с 2013 г. по всем основным объектам промысла вылов увеличился в разы. Например, шпрота и камбалы-калкана в прошлом году добыто на 57% и 66% больше, а по саргану и черноморской травяной креветке показатели выросли на 1500% и 1850%. По таким объектам, как ставрида, барабуля, рапана, азовские бычки, акула-катран, добыча также увеличилась на 200-300% и более. Возобновился промышленный лов луфаря, которого три года назад не добывали, – в 2016 г. его освоено 49 тонн.

Анализируя прошлогоднюю добычу в сравнении с показателями 2015 г., в Крымском отделе АЧТУ Росрыболовства отметили положительную динамику вылова таких видов, как хамса, шпрот, ставрида, барабуля, рапана, бычки, камбала-калкан и кефалевые. При этом крымчане лидируют по объемам добычи в Азово-Черноморском бассейне, где общий вылов за 2016 г. достиг рекордных 103 тыс. тонн.

Рыбаки Севастополя в 2016 г. в Азово-Черноморском бассейне добыли 39 482 тонны водных биоресурсов (+8% к уровню 2015 г.), включая 39 110 тонн в Черном море. Отмечается, что севастопольцы продолжают прочно удерживать многолетнее лидерство по объемам вылова: в прошлом году на их долю пришлось 66% вылова по Крымскому полуострову.

В 2017 г. крымские рыбаки вышли на промысел с первых дней января, без задержек. В праздничные дни в Крымском отделе АЧТУ Росрыболовства не прекращалась работа по заключению договоров пользования ВБР и выдаче разрешений на вылов. По состоянию на 19 января заключено 1877 договоров со 186 пользователями. Выдано 366 разрешений 111 рыбодобывающим предприятиям и индивидуальным предпринимателям Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

По состоянию на 15 января 2017 г. предприятиями региона добыто 2 317 тонн рыбы, в том числе 2 000 тонн хамсы, 133 тонны черноморской ставриды, 28 тонн пиленгаса, 5,34 тонны луфаря. Наблюдаются подходы к крымским берегам скоплений черноморско-азовской сельди и кефалей (сингиля, лобана и остроноса).

Fishnews