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Прошлый год принес крымчанам рекордный вылов

Прошлый год принес крымчанам рекордный вылов

По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.

Крымский отдел Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства подвел итоги вылова водных биоресурсов в акваториях Черного и Азовского морей за 2016 г. Всего крымские рыбаки добыли 59 790 тонн: 47 433 тонны – в Черном море, 12 357 тонн – в Азовском. Эти показатели не только значительно превышают прошлогодние (+13%), но и на 8,3% превзошли прежний рыболовный рекорд Крымского полуострова, зафиксированный в 2013 г. (55 204 тонны).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, по сравнению с 2013 г. по всем основным объектам промысла вылов увеличился в разы. Например, шпрота и камбалы-калкана в прошлом году добыто на 57% и 66% больше, а по саргану и черноморской травяной креветке показатели выросли на 1500% и 1850%. По таким объектам, как ставрида, барабуля, рапана, азовские бычки, акула-катран, добыча также увеличилась на 200-300% и более. Возобновился промышленный лов луфаря, которого три года назад не добывали, – в 2016 г. его освоено 49 тонн.

Анализируя прошлогоднюю добычу в сравнении с показателями 2015 г., в Крымском отделе АЧТУ Росрыболовства отметили положительную динамику вылова таких видов, как хамса, шпрот, ставрида, барабуля, рапана, бычки, камбала-калкан и кефалевые. При этом крымчане лидируют по объемам добычи в Азово-Черноморском бассейне, где общий вылов за 2016 г. достиг рекордных 103 тыс. тонн.

Рыбаки Севастополя в 2016 г. в Азово-Черноморском бассейне добыли 39 482 тонны водных биоресурсов (+8% к уровню 2015 г.), включая 39 110 тонн в Черном море. Отмечается, что севастопольцы продолжают прочно удерживать многолетнее лидерство по объемам вылова: в прошлом году на их долю пришлось 66% вылова по Крымскому полуострову.

В 2017 г. крымские рыбаки вышли на промысел с первых дней января, без задержек. В праздничные дни в Крымском отделе АЧТУ Росрыболовства не прекращалась работа по заключению договоров пользования ВБР и выдаче разрешений на вылов. По состоянию на 19 января заключено 1877 договоров со 186 пользователями. Выдано 366 разрешений 111 рыбодобывающим предприятиям и индивидуальным предпринимателям Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

По состоянию на 15 января 2017 г. предприятиями региона добыто 2 317 тонн рыбы, в том числе 2 000 тонн хамсы, 133 тонны черноморской ставриды, 28 тонн пиленгаса, 5,34 тонны луфаря. Наблюдаются подходы к крымским берегам скоплений черноморско-азовской сельди и кефалей (сингиля, лобана и остроноса).

Fishnews

НазадМетки: креветкаросрыболовство

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