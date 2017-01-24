Рыбным консервам упрощают северный завоз

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин .

В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.

В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.

Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.

Для Камчатки экспедиция в Охотоморье складывается удачно Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.

Корея сообщает об успешном эксперименте с минтаем Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.

«Сахалинский лед» открыл регистрацию Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.

Молоди омуля предложат бюджетное финансирование Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.

Прошлый год принес крымчанам рекордный вылов По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.

Более 15 тонн браконьерской рыбы изъято в Якутии Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.

Перемены в госорганах отразили в составе «рыбной» правкомиссии В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.

Российскую рыбу пустят на бразильский рынок Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.

Взятка обернулась для госслужащих крупными штрафами В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.