25 января 2017 года

Поволжье надеется на инвестиции в прудовое рыбоводство

Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.

Вопросы развития аквакультуры на территории правобережных районов Саратовской области обсуждались на совещании с участием представителей регионального правительства, терорганов Росприроднадзора, Росводресурсов, Росрыболовства, научных учреждений, глав районных администраций и руководителей рыбоводческих хозяйств.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхоза, Саратовская область лидирует в Приволжском федеральном округе по производству прудовой рыбы. В 2016 г. местные предприятия вырастили 5025 тонн товарной рыбы, что на 2% больше, чем годом ранее, и 144 тонны рыбопосадочного материала. При этом на долю хозяйств Правобережья приходится 1,9 тыс. тонн прудовой рыбы. Рост объемов товарной рыбы и рыбопосадочного материала связан как с вовлечением в оборот неиспользуемых прудовых площадей, так и с совершенствованием учета прудовых хозяйств, а также проведением мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

В числе проблем развития рыбохозяйственного комплекса на совещании были названы недостатки законодательной базы на федеральном уровне. Участники встречи обсудили деятельность комиссии по определению границ рыбоводных участков, развитие рыболовства на федеральных водоемах, перспективы индустриального рыбоводства, состояние прудового (водного) фонда, используемого под аквакультуру.

Подводя итоги совещания, зампред правительства Саратовской области Александр Соловьев отметил, что вопросы развития рыбоводства и в дальнейшем будут решаться коллегиально. По его словам, это позволит поднять престиж отрасли и послужит стимулом для сельхозтоваропроизводителей региона к инвестированию в развитие аквакультуры.

Fishnews