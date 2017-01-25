25 января 2017 года

КМНС Югры могут оценить рыбацкие возможности

Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.

Постановлением правительства ХМАО - Югры от 19 января 2017 г. распределены квоты добычи водных биоресурсов для организации традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пользователи получили лимиты на вылов стерляди, пеляди, чира, сига и тугуна - суммарно около 64 тонн. Квоты распределены как между гражданами, так и между общинами.

«От коренных малочисленных народов Севера поступило 1836 заявок, - рассказал директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Евгений Платонов. - До сентября прошлого года все поступившие заявки мы рассмотрели гласно, все они были размещены на сайте департамента. Каждому рыбаку будет выдан журнал, где пропишут квоты, объемы. Сегодня мы полностью удовлетворили право коренных малочисленных народов Югры и предоставили им возможность на вылов ценных породы рыб. Кстати, в минувшем году нашими рыбаками было выловлено 16700 тонн рыбы. Это самый высокий показатель за последние 40 лет».

По итогам 2016 г. общий вылов рыбы в Югре вырос, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Fishnews