25 января 2017 года

В сфере ветсертификации опять ожидаются поправки

Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.

Уведомление о подготовке проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещено на портале regulation.gov.ru. Разработчик — Министерство сельского хозяйства России, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве основания для подготовки законопроекта указано поручение председателя правительства: Дмитрий Медведев поставил задачу Минсельхозу и Россельхознадзору проработать вопрос о реализации в организациях, осуществляющих производство пищевой продукции, пилотных проектов по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. При этом было отмечено, что к выполнению поручения должны быть привлечены отраслевые союзы (ассоциации) и производители продовольствия.

«Продление периода по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, на которые до дня вступления в силу Федерального закона № 243-ФЗ ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись, обусловлено необходимостью проведения «пилотных проектов» по внедрению на предприятиях Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии», - говорится в уведомлении о разработке законопроекта.

Отмечено, что реализация «пилотных проектов» по введению ФГИС на таких предприятиях требует больше времени.

Напомним, федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 243 предусматривает, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных сопроводительных документов в обязательном порядке производится в электронном виде. При этом расширяется список товаров, на которые необходимы ВСД.

В декабре, общаясь с журналистами, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов отметил, что для перехода на сертификацию по товарам, на которые ветеринарно-сопроводительные товары ранее не оформлялись, предприятиям потребуются определенные средства. В целом риски «пускового периода» существуют, но они некритичны, заявил замглавы федеральной службы. Для того чтобы смягчить перемены, ведомство предложило в течение определенного времени — года или полугода — после введения обязательной электронной сертификации при выявлении нарушений использовать только предписания, чтобы участники оборота могли адаптироваться к системе и устранить недостатки.

Fishnews