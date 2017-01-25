25 января 2017 года

Контрабандисты отличились разнообразием

В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.

Уголовное дело по факту крупной контрабанды особо ценных дериватов возбудило Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю.

Скрытый от пограничного и таможенного контроля груз сотрудники Службы в Уссурийске обнаружили в пункте пропуска Полтавка: тайник был найден в машине, следовавшей из России в КНР.

Схрон устроили в контейнере грузовика. «Убрав утеплитель между внутренней и внешней обшивкой потолка, злоумышленники аккуратно заполнили образовавшуюся полость дериватами. Такого разнообразия изъятого груза по численному и видовому составу не припомнят даже бывалые сотрудники пункта пропуска. Только сушеного трепанга в тайнике было свыше 700 кг – а это более 335 тыс. особей. Помимо «морского огурца», в схроне было обнаружено свыше 1 тыс. рогов краснокнижного сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и более 100 когтей различных диких зверей, порядка 40 желчных пузырей животных и свыше 1 кг пантов», - рассказали Fishnews в пресс-группе пограничного управления.

Найденные дериваты и биоресурсы пользуются повышенным спросом в восточной медицине, а потому очень востребованы на азиатских рынках. Груз был передан экспертам для определения полного видового состава и суммы нанесенного ущерба. Специалисты подсчитали, что ущерб государству может составлять более 86,5 млн рублей. Трепанга оценили в 28 млн рублей.

Fishnews