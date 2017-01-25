Контрабандисты отличились разнообразием

25 января 2017 года
Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.
24 января 2017 года
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
23 января 2017 года
В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.
20 января 2017 года
На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.
Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.
18 января 2017 года
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.
25 января 2017 года
Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.
В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.
На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.
Минтруд предложил список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В перечень включен и «рыбак прибрежного лова».
Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.
Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.
Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.
Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.
24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.