Новости
Схрон обнаружили в контейнере грузовика. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Контрабандисты отличились разнообразием

В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.

Уголовное дело по факту крупной контрабанды особо ценных дериватов возбудило Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю.

Скрытый от пограничного и таможенного контроля груз сотрудники Службы в Уссурийске обнаружили в пункте пропуска Полтавка: тайник был найден в машине, следовавшей из России в КНР.

Схрон устроили в контейнере грузовика. «Убрав утеплитель между внутренней и внешней обшивкой потолка, злоумышленники аккуратно заполнили образовавшуюся полость дериватами. Такого разнообразия изъятого груза по численному и видовому составу не припомнят даже бывалые сотрудники пункта пропуска. Только сушеного трепанга в тайнике было свыше 700 кг – а это более 335 тыс. особей. Помимо «морского огурца», в схроне было обнаружено свыше 1 тыс. рогов краснокнижного сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и более 100 когтей различных диких зверей, порядка 40 желчных пузырей животных и свыше 1 кг пантов», - рассказали Fishnews в пресс-группе пограничного управления.

Найденные дериваты и биоресурсы пользуются повышенным спросом в восточной медицине, а потому очень востребованы на азиатских рынках. Груз был передан экспертам для определения полного видового состава и суммы нанесенного ущерба. Специалисты подсчитали, что ущерб государству может составлять более 86,5 млн рублей. Трепанга оценили в 28 млн рублей.

Fishnews

  • Схрон обнаружили в контейнере грузовика. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Только сушеного трепанга изъяли более 700 кг. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
    • НазадМетки: КНРкитайуголовное дело

    Похожие новости

    25 января 2017 года

    «Рыбный» надзор на Колыме осуществлялся с нарушениями

    Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.

    24 января 2017 года

    Взятка обернулась для госслужащих крупными штрафами

    В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.

    23 января 2017 года

    Рынок КНР не пускает новых поставщиков

    В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.

    20 января 2017 года

    Из контрабанды черной икры секрета не получилось

    На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

    Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее

    Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

    18 января 2017 года

    По рефрижератору «Амикус» завели дела

    На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.

    Лента новостей

    25 января 2017 года

    Налоговые должники не смогут рыбачить на реках и озерах Приморья

    Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.

    Проекты фонда «Родные острова» – инвестиции в людей

    В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.

    Погода мешает России наращивать уловы

    На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.

    На альтернативную службу в рыбаки

    Минтруд предложил список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В перечень включен и «рыбак прибрежного лова».

    «Рыбный» надзор на Колыме осуществлялся с нарушениями

    Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.

    В сфере ветсертификации опять ожидаются поправки

    Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.

    КМНС Югры могут оценить рыбацкие возможности

    Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.

    Устрицы наловили вдвое больше рекомендованного

    Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.

    Поволжье надеется на инвестиции в прудовое рыбоводство

    Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.

    24 января 2017 года

    Для Камчатки экспедиция в Охотоморье складывается удачно

    Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

    Президент ВАРПЭ

    Александр ФОМИН

    Чего добился регулятор?

    Все материалы

    Интервью

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solution Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

    Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

    Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

    Игорь ЕВТУШОК

    Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

    Сергей СЕНЬКО

    Вопросов пока больше, чем ответов

    Все интервью

    Личное мнение

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

    Дмитрий КАФАНОВ

    Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

    Старший советник программы по устойчивому рыболовству WWF, почетный эколог России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Что Год экологии может принести морским обитателям?

    Все материалы

    Крупным планом

    Медвежья рыбалка на Камчатке

    Год, богатый на дискуссии

    Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

    За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

    Все материалы

    События

    Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

    Консервы «Островного» пошли на Большую землю

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.