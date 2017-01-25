Новости

«Рыбный» надзор на Колыме осуществлялся с нарушениями

Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.

По итогам прокурорского надзора за соблюдением законодательства о сохранении водных биоресурсов в минувшем году было выявлено свыше двух сотен нарушений. Для их устранения органами прокуратуры принесено 9 протестов на незаконные правовые акты, в суд направлено 11 исковых заявлений, внесено 35 представлений, 22 должностных и юридических лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено 1 уголовное дело.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, проверка работы Охотского территориального управления Росрыболовства позволила выявить целый ряд нарушений. В том числе - бездействие при проверке соблюдения пользователями ВБР требований законодательства, отсутствие контроля исполнения выданных предписаний, неправильную квалификацию выявленных правонарушений и т.д.

Так, по информации прокуратуры, теруправление не организовало внеплановую проверку по обращению о загрязнении рек ООО «Райз» при добыче драгметаллов, но вынесло определение о возбуждении в отношении компании производства по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Также прокуратура усмотрела нарушение в привлечении к административной ответственности (по статье 8.38 КоАП РФ) ООО «Чай-Урья золото» в связи загрязнением технологическими стоками водоема рыбохозяйственного значения высшей категории Аян-Юрях. Для привлечения к ответственности по данной статье должны иметься доказательства угрозы массовой гибели рыбы или других водных животных, уничтожения в значительных размерах кормовых запасов либо наступления иных тяжких последствий. Однако такие доказательства в материалах административного дела отсутствовали, а значит, компанию следовало привлечь по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), отметили в прокуратуре.

Подобные нарушения закона при составлении и рассмотрении Охотским ТУ материалов по делам об административных правонарушениях были выявлены прокурорами Магадана, Ольского, Хасынского, Омсукчанского и Северо-Эвенского районов. В результате руководителю теруправления внесено 10 представлений.

Прокурорская проверка позволила выявить и один случай фальсификации должностным лицом Омсукчанского территориального отдела Охотского ТУ ФАР протоколов по делам об административных правонарушениях. Выяснилось, что в июне 2015 г. было составлено два протокола и назначены административные штрафы в отношении лиц, которые в это время находились за пределами Магаданской области. Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Хасынским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области в отношении должностного лица теруправления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Проводится предварительное расследование.

Факты ненадлежащего исполнения полномочий в сфере охраны и сохранения ВБР выявлены и в деятельности органов исполнительной власти.

Так, Магаданским межрайонным природоохранным прокурором установлено, что министерство природных ресурсов и экологии области не приняло меры к установлению границ водоохранных зон и формированию перечня водных объектов области. Между тем на территории Колымского края находится 114 рек рыбохозяйственного значения высшей категории и 127 рек рыбохозяйственного значения первой категории. По данному факту в суд были направлены исковые заявления об обязании министерства определить границы водоохранных зон 8 водных объектов рыбохозяйственного значения, которые испытывают наибольшую антропогенную нагрузку.

Кроме того, выявлены нарушения при определении границ рыбопромысловых участков на реках Уйканы, Гижига и Туманы. Внесены представления руководству УФССП России по Магаданской области для взыскания ущерба с должников.

Fishnews

НазадМетки: магаданская областьросрыболовствоуголовное дело

Похожие новости

25 января 2017 года

Погода мешает России наращивать уловы

На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.

Контрабандисты отличились разнообразием

В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.

Устрицы наловили вдвое больше рекомендованного

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.

Поволжье надеется на инвестиции в прудовое рыбоводство

Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.

24 января 2017 года

Для Камчатки экспедиция в Охотоморье складывается удачно

Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.

«Сахалинский лед» открыл регистрацию

Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.

Лента новостей

25 января 2017 года

Налоговые должники не смогут рыбачить на реках и озерах Приморья

Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.

Проекты фонда «Родные острова» – инвестиции в людей

В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.

Погода мешает России наращивать уловы

На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.

На альтернативную службу в рыбаки

Минтруд предложил список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В перечень включен и «рыбак прибрежного лова».

Контрабандисты отличились разнообразием

В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.

В сфере ветсертификации опять ожидаются поправки

Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.

КМНС Югры могут оценить рыбацкие возможности

Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.

Устрицы наловили вдвое больше рекомендованного

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.

Поволжье надеется на инвестиции в прудовое рыбоводство

Саратовские рыбоводы по итогам года увеличили объемы производства прудовой рыбы до 5025 тонн. Власти региона обещают создать условия для привлечения инвестиций в товарное рыбоводство.

24 января 2017 года

Для Камчатки экспедиция в Охотоморье складывается удачно

Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Все интервью

Личное мнение

Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

Дмитрий КАФАНОВ

Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

Старший советник программы по устойчивому рыболовству WWF, почетный эколог России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.