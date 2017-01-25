25 января 2017 года

«Рыбный» надзор на Колыме осуществлялся с нарушениями

Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.

По итогам прокурорского надзора за соблюдением законодательства о сохранении водных биоресурсов в минувшем году было выявлено свыше двух сотен нарушений. Для их устранения органами прокуратуры принесено 9 протестов на незаконные правовые акты, в суд направлено 11 исковых заявлений, внесено 35 представлений, 22 должностных и юридических лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено 1 уголовное дело.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, проверка работы Охотского территориального управления Росрыболовства позволила выявить целый ряд нарушений. В том числе - бездействие при проверке соблюдения пользователями ВБР требований законодательства, отсутствие контроля исполнения выданных предписаний, неправильную квалификацию выявленных правонарушений и т.д.

Так, по информации прокуратуры, теруправление не организовало внеплановую проверку по обращению о загрязнении рек ООО «Райз» при добыче драгметаллов, но вынесло определение о возбуждении в отношении компании производства по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Также прокуратура усмотрела нарушение в привлечении к административной ответственности (по статье 8.38 КоАП РФ) ООО «Чай-Урья золото» в связи загрязнением технологическими стоками водоема рыбохозяйственного значения высшей категории Аян-Юрях. Для привлечения к ответственности по данной статье должны иметься доказательства угрозы массовой гибели рыбы или других водных животных, уничтожения в значительных размерах кормовых запасов либо наступления иных тяжких последствий. Однако такие доказательства в материалах административного дела отсутствовали, а значит, компанию следовало привлечь по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), отметили в прокуратуре.

Подобные нарушения закона при составлении и рассмотрении Охотским ТУ материалов по делам об административных правонарушениях были выявлены прокурорами Магадана, Ольского, Хасынского, Омсукчанского и Северо-Эвенского районов. В результате руководителю теруправления внесено 10 представлений.

Прокурорская проверка позволила выявить и один случай фальсификации должностным лицом Омсукчанского территориального отдела Охотского ТУ ФАР протоколов по делам об административных правонарушениях. Выяснилось, что в июне 2015 г. было составлено два протокола и назначены административные штрафы в отношении лиц, которые в это время находились за пределами Магаданской области. Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Хасынским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области в отношении должностного лица теруправления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Проводится предварительное расследование.

Факты ненадлежащего исполнения полномочий в сфере охраны и сохранения ВБР выявлены и в деятельности органов исполнительной власти.

Так, Магаданским межрайонным природоохранным прокурором установлено, что министерство природных ресурсов и экологии области не приняло меры к установлению границ водоохранных зон и формированию перечня водных объектов области. Между тем на территории Колымского края находится 114 рек рыбохозяйственного значения высшей категории и 127 рек рыбохозяйственного значения первой категории. По данному факту в суд были направлены исковые заявления об обязании министерства определить границы водоохранных зон 8 водных объектов рыбохозяйственного значения, которые испытывают наибольшую антропогенную нагрузку.

Кроме того, выявлены нарушения при определении границ рыбопромысловых участков на реках Уйканы, Гижига и Туманы. Внесены представления руководству УФССП России по Магаданской области для взыскания ущерба с должников.

Fishnews