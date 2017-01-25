25 января 2017 года

На альтернативную службу в рыбаки

Минтруд предложил список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В перечень включен и «рыбак прибрежного лова».

Напомним, что перечни видов работ, профессий, должностей и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы готовятся Министерством труда и социальной защиты на основании предложений федеральных ведомств и региональных органов власти.

В проекте, который Минтруд представил для обсуждения, 104 профессии и должности. В том числе – рыбак прибрежного лова, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке говорится, что предложения по перечням направили 6 федеральных органов исполнительной власти и 74 органа исполнительной власти субъектов РФ.

Отметим, что представители бизнеса и регионов неоднократно предлагали использовать возможности альтернативной службы как один из способов борьбы с кадровым голодом на рыбацком флоте. Однако тут встает вопрос, каким образом реализовывать эту инициативу, если проходить альтернативную гражданскую службу по закону возможно только в организациях, подведомственных федеральным, региональным, муниципальным властям или в качестве гражданского персонала в военных организациях.

Fishnews