25 января 2017 года

Погода мешает России наращивать уловы

На 24 января общий вылов всех российских пользователей составил 237,2 тыс. тонн - на 5% ниже уровня прошлого года. На показатели по-прежнему влияют шторма и сложная ледовая обстановка в Дальневосточном и Северном бассейнах.

На Дальнем Востоке освоено 186,6 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 7,9 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Минтая поймано 123 тыс. тонн, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года добыча снизилась на 7,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов составляет 17,3 тыс. тонн, что ниже уровня 2016 г. на 7,2 тыс. тонн. Трески освоено 8,2 тыс. тонн (-9 тыс. тонн), пикши - 8 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн).

В Балтийском море добыто 3 тыс. тонн ВБР, год назад уловы были больше на 1,9 тыс. тонн. Промысел шпрота принес 1,7 тыс. тонн, что на 1,2 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Балтийской сельди поймано 1,2 тыс. тонн (-600 тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки освоили 4,6 тыс. тонн ВБР, прибавка к уровню прошлого года составила 700 тонн. Уловы хамсы достигли 4,3 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн), тюльки – 130 тыс. тонн (-700 тонн).

В Каспийском бассейне отечественные суда наловили 20 тонн кильки. Это на 100 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 24,6 тыс. тонн водных биоресурсов, превысив уровень 2016 г. на 4 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 1,1 тыс. тонн (+200 тонн).

Fishnews