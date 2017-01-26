26 января 2017 года

Иранская креветка стремится в Россию

Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза Али Акбар Ходэи завил о росте производства креветки в стране и планах увеличить экспорт морепродуктов в Россию в следующем году.

По словам чиновника, производство аквакультурной креветки в республике выросло на 3 тыс. тонн по сравнению с уровнем 2016 г. и должно достигнуть примерно 20 тыс. тонн по итогам иранского календарного года (он закончится 20 марта). Как пишет информагентство Mehr News, на следующий календарный год Али Акбар Ходэи прогнозирует увеличение производства креветки до 25 тыс. тонн.

Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза подчеркнул, что правительство поручило вырастить от 18 до 20 тыс. тонн креветки в нынешнем календарном году и эта задача была успешно реализована.

Али Акбар Ходэи рассказал, что в первые девять месяцев иранского календарного года страна поставила на мировой рынок около 9 тыс. тонн креветки, хотя год назад объемы экспорта этого продукта достигли всего 7,8 тыс. тонн. Общая стоимость вывезенной креветки составила 40,5 млн долларов (+6,5 млн долларов к уровню прошлого года). Всего же за весь год экспорт креветки может вырасти до 14 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Чиновник также отметил, что Россия вышла на первое место среди европейских стран по импорту иранской креветки, сообщает корреспондент Fishnews. Али Акбар Ходэи обратил внимание, что до введения санкций Европа была главным покупателем морепродуктов Ирана, однако после известных событий поток водных биоресурсов из республики сместился в сторону арабских стран, Ближнего Востока, Китая и Юго-Восточной Азии. Однако благодаря отмене международных санкций против Ирана в нынешнем году Россия и Испания значительно нарастили импорт иранских морепродуктов, заняв соответственно первое и второе место среди европейских импортеров.

Али Акваб Ходеи подчеркнул, что рост экспорта креветки в Россию ожидается и в следующем году. Кроме того, планируется нарастить объемы поставок лосося на российский рынок.

Fishnews