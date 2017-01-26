Александр Ткачев: «Продэкспо» – эффективная площадка

26 января 2017 года
25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
24 января 2017 года
Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.
19 января 2017 года
В столичных сетевых магазинах появятся экспериментальные рыбные отделы, ассортимент и оформление которых будут определять непосредственно производители рыбной продукции.
16 января 2017 года
Международный рыбопромышленный форум-выставка в Санкт-Петербурге должен стать специализированной площадкой на уровне крупнейших зарубежных проектов, считает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
29 декабря 2016 года
«Русская рыбная фактория» начнет выпускать продукцию под знаменитой в СССР торговой маркой «Чатка». В компании планируют расширять ассортимент и уже в ближайшее время вывести на рынок новые продукты из краба.
28 декабря 2016 года
Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.
26 января 2017 года
Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».
Депутаты предложили Генпрокуратуре, ФСБ и МВД обеспечить ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного промысла водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Для реализации могут быть подготовлены законодательные изменения.
Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.
Терминалы «Гонец» на рыбопромысловый флот сейчас можно установить только в российских портах. Об этом судовладельцев проинформировал ЦСМС.
В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.
Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.
25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
С рыбацких судов стали чаще выбрасывать синтетические сети и тросы, намотавшиеся на винт, сообщает Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства. Судовладельцев призывают не допускать попадания такого мусора в море.
Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза Али Акбар Ходэи завил о росте производства креветки в стране и планах увеличить экспорт морепродуктов в Россию в следующем году.
25 января 2017 года
Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.