26 января 2017 года

Александр Ткачев: «Продэкспо» – эффективная площадка

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. Площадка позволяет обмениваться опытом ведущим предприятиям из многих стран, подчеркнул глава Минсельхоза Александр Ткачев.

24-я выставка «Продэкспо» откроется в ЦВК «Экспоцентр» 6 февраля. Приветствие в адрес участников, гостей и организаторов мероприятия поступило от министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, сообщили Fishnews в пресс-центре АО «Экспоцентр».

По словам главы Минсельхоза, перед агропромышленным комплексом России стоят амбициозные и важные задачи – полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием, а также выйти на внешние рынки с конкурентоспособными, качественными продуктами питания.

Министр отметил особую роль специализированных выставок в установлении контактов между сельхозпроизводителями, торговыми сетями и потребителями. Александр Ткачев подчеркнул, что выставка «Продэкспо» за годы своего существования зарекомендовала себя как эффективная бизнес-площадка, способствующая расширению международной кооперации, сотрудничеству и взаимному обмену опытом с ведущими производителями из многих стран.

Министр выразил уверенность, что насыщенная деловая программа выставки поможет определить главные мировые тенденции развития продовольственного рынка, расширения географии рынков и роста объемов качественной продукции.

Fishnews