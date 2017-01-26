26 января 2017 года

«Гонца» пока нельзя установить за границей

Терминалы «Гонец» на рыбопромысловый флот сейчас можно установить только в российских портах. Об этом судовладельцев проинформировал ЦСМС.

Напомним, что с 1 января вступил в силу новый приказ Минсельхоза об оснащении судов техническими средствами контроля. Теперь из СЗС допускаются к использованию только «Гонец» и «Инмарсат».

Центр системы мониторинга рыболовства и связи проинформировал судовладельцев, что установку терминалов «Гонец» АТ-МН-2.1 на суда рыбопромыслового флота необходимо производить исключительно в портах РФ. Объявление размещено на сайте Центра, сообщает корреспондент Fishnews.

«Выполнение работ в иностранных портах будет доступно только после получения разрешений на вывоз оборудования за пределы Российской Федерации, о чем Вы будете проинформированы дополнительно», - говорится в обращении к судовладельцам.

Fishnews