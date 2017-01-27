27 января 2017 года

По делу о «рыбоводной взятке» вынесен приговор

В Астраханской области вынесен приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Суд признал его виновным в получении взятки за формирование участков для аквакультуры.

Государственное обвинение в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Юрия Тужилкина поддержала региональная прокуратура. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Суд установил, что 19 августа прошлого года чиновник в своем кабинете получил от индивидуального предпринимателя 50 тыс. рублей за способствование формированию рыбоводных участков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, Кировский районный суд Астрахани назначил Юрию Тужилкину штраф в размере 950 тыс. рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать административные должности в органах государственной власти.

Fishnews