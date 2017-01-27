27 января 2017 года

Крабовая путина обещает стать удачной

В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.

Прогноз промысловой обстановки и возможного изъятия крабов-стригунов в дальневосточных морях был представлен на заседании Ученого совета ТИНРО-Центра. Заведующий лабораторией промысловых ракообразных Валерий Кобликов отметил, что нынешний документ отличается от предыдущих версий большей ориентированностью на интересы рыбаков. В частности, научная составляющая более лаконична, прогноз содержит подробную информацию о предполагаемой синоптической и промысловой обстановке, районах концентрации краба, а также экономический анализ крабовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в целом ситуацию с основными промысловыми крабами на Дальневосточном бассейне можно охарактеризовать как стабильную, состояние их запасов держится на достаточно высоком уровне. Результаты исследований крабов-стригунов опилио, бэрди и ангулятуса позволили рекомендовать увеличить общий допустимый улов в 2017 г.

Всего в текущем году на Дальнем Востоке рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежного краба) –25,7 тыс. тонн или 55,7% от общего объема ОДУ стригунов. Наибольшие объемы добычи опилио определены в Северо-Охотоморской подзоне – 15,6 тыс. тонн. В подзоне Приморье ученые советуют освоить примерно 5,2 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн.

Также предлагается выловить почти 7,5 тыс. тонн глубоководного красного краба-стригуна, обитающего в подзоне Приморье, и примерно 8,1 тыс. тонн ангулятуса, чьи запасы в основном сосредоточены в водах Восточного Сахалина. Наиболее ценного краба-стригуна – бэрди - предполагается освоить 5,2 тыс. тонн, преимущественно в Камчатско-Курильской подзоне (около 4,4 тыс. тонн).

По словам ученых, прогнозируемая синоптическая и гидротеримическая обстановки не выходят за рамки среднемноголетних значений, что позволяет рассчитывать на успешный ход путины.

Промысел краба-стригуна опилио в подзоне Приморье южнее мыса Золотой был приостановлен в 2016 г. по решению суда, признавшего недействительными результаты аукциона по наделению квотами на добычу этого объекта. Также в районе так и не началась добыча синего и камчатского крабов, поэтому единственным массовым видом среди промысловых крабов в водах края, доступным для легального освоения, остается глубоководный красный краб-стригун, констатировали в ТИНРО-Центре.

«В то же время анализ объемов официально регистрируемого вывоза крабов/крабовой продукции из России и объемов импорта странами Азиатско-Тихоокеанского региона показывает заметное различие. Это по-прежнему говорит о существовании сектора нелегального вылова и поставок крабов, - обратили внимание в институте. - Россия заключила с рядом стран соглашения по предотвращению ННН-промысла, в том числе и направленные на искоренение незаконной добычи и оборота крабов, но судя по статистике, пока полностью победить браконьерство не удается».

Ученый совет одобрил представленный прогноз и рекомендовал подготовить его к распространению среди заинтересованных пользователей.

Fishnews