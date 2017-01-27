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Заседание Правительства РФ. Фото пресс-службы Минсельхоза

Аквакультуру поддержат субсидиями

В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.

На поддержку сельского хозяйства в текущем году распределяются субсидии в размере 75 млрд рублей. Об этом на заседании Правительства РФ рассказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

В частности, на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры предлагается направить 372,5 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Эти средства должны способствовать развитию отрасли, к которой в последнее время проявляют все больший интерес.

Так, по данным Федерального агентства по рыболовству, по состоянию на 25 января в рамках заявительной кампании сформировано уже 2025 новых рыбоводных участков общей площадью свыше 114,1 тыс. га. В настоящее время продолжаются торги по распределению площадей под аквакультуру. Проведено 135 аукционов на право заключения договора пользования рыбоводным участком, по итогам которых распределен 781 рыбоводный участок общей площадью 37,2 тыс. га. В настоящее время в регионах завершаются торги по более чем 200 РВУ.

Всего товарная аквакультура в России осуществляется уже на 2,5 тыс. участках площадью более 360 тыс. га. По итогам 9 месяцев 2016 г. объем производства продукции аквакультуры вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 97,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, в текущем году Минсельхоз планирует увеличить субсидирование работ по мелиорации: на возмещение затрат по федеральной целевой программе развития мелиорации земель сельхозназначения будет направлено 4,4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2016 г.

Остальные средства пойдут на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК (58,8 млрд рублей) и части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК (11,5 млрд рублей).

На заседании Александр Ткачев рассказал о работе по упрощению механизма субсидирования и сокращения сроков доведения средств до производителей. В результате вместо четырех распоряжений Правительства по субсидированию инвесткредитов Минсельхозом подготовлено одно. Отмечается, что данная мера позволит оказать государственную поддержку по принятым к субсидированию до 1 января 2017 г. инвестиционным кредитам.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство

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