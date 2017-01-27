27 января 2017 года

Росрыболовство готовит справочник орудий лова

Федеральное агентство по рыболовству завершает работу по подготовке унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи. С его помощью планируется усовершенствовать государственных мониторинг водных биоресурсов.

Унифицированный справочник орудий вылова должен обеспечить однозначное понимание правил рыболовства контролирующими органами и рыбаками, заявили ранее в федеральном агентстве.

Орудиям добычи будут присвоены коды, применяемые капитанами при подаче судовых суточных донесений (ССД). В частности, принято решение отказаться от использования в отраслевой системе мониторинга кодов, которые не касаются конкретного орудия лова, а присвоены группе или категории «прочие орудия лова». Это позволит повысить качество мониторинга за промыслом и упростит порядок подачи и обработки ССД, заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Ожидается, что к 1 июля 2017 г. будут завершены работы по присвоению кодов в отношении всех орудий лова, применяемых судами для добычи водных биоресурсов. Одновременно будет прекращен прием информации о результатах рыболовства в форме ССД с применением кодов «прочие орудия вылова» и кодов, присвоенных группам орудий лова.

Орудиям лова, не имеющим конкретных кодов, Росрыболовство может присвоить коды по итогам экспертизы, проводимой ВНИРО на предмет соответствия правилам рыболовства, международным договорам в области рыболовства и другим мерам по сохранению водных биоресурсов.

Актуальный перечень орудий лова и присвоенных им кодов размещен на официальном сайте Центра системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства в разделе «Справочники».

Fishnews