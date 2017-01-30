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Особый статус для Онеги и Ладоги не прошел Госдуму

Государственная Дума отклонила в первом чтении проект закона об охране Ладожского и Онежского озер. Документ недостаточно проработан, отметил Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды.

Напомним, проект ФЗ «Об охране Ладожского и Онежского озер» внесло в Госдуму Законодательное собрание Республики Карелия. «Учитывая, что Ладожское и Онежское озера являются уникальными природными объектами и самыми большими пресноводными озерами в Европе, по данным водным объектам наряду с озером Байкал требуется отдельное правовое регулирование», - говорилось в пояснительной записке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ должен был носить «рамочный» характер, предполагалось «внести изменения в нормативные правовые акты РФ, в части уточнения и расширения переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположен природный комплекс Ладожского и Онежского озер, отдельных государственных полномочий Российской Федерации».

Законопроект предусматривал, что субъекты РФ, на территории которых расположен природный комплекс Ладожского и Онежского озер, будут вправе принимать подзаконные правовые акты по вопросам переданных государственных полномочий, а также издавать обязательные для исполнения методические указания и инструктивные материалы по осуществлению переданных государственных полномочий.

Как следует из опубликованных материалов, Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды на заседании 24 января рекомендовал отклонить законопроект «из-за недостаточной проработки».

«Автор предлагает определить правовое регулирование отношений в области рационального использования и охраны Ладожского и Онежского озер в отдельном федеральном законе, который содержит лишь цели закона, некоторые полномочия органов государственной власти в рассматриваемой сфере и финансовое обеспечение», - говорится в заключении комитета.

Было отмечено, что обеспечить охрану и рациональное использование водных ресурсов страны призвано прежде всего водное законодательство, в частности Водный кодекс РФ. «Так, законодательная охрана водных объектов от загрязнения и засорения осуществляется путем регулирования деятельности самих источников негативного воздействия. Основополагающие водоохранные, экологические и санитарно-гигиенические требования к источникам загрязнения установлены в Водном кодексе, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - напомнили в комитете.

В заключении подчеркивается, что дополнительные меры охраны водных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, может обеспечить признание их особо охраняемыми водными объектами (согласно статье 66 Водного кодекса). Также одним из способов охраны уникальных водных объектов является принятие по отдельным озерам специальных законов на региональном уровне.

Также комитет обратил внимание на Водную стратегию РФ, государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 гг. (в ней предусмотрено одно из основных мероприятий «Охрана окружающей среды и сохранение ресурсов Ладожского и Онежского озер»).

«Таким образом, в настоящее время имеется множество действенных механизмов обеспечения рационального использования и охраны водных объектов России, в том числе уникальных реликтовых озер», - говорится в заключении.

Если же эти механизмы не достигают поставленной задачи охраны и снижения антропогенной нагрузки на такие крупные озера, как Ладожское и Онежское, то необходим комплексный подход по изменению уже действующего законодательства и стратегических документов в этой области, считают в комитете.

«В пояснительной же записке отсутствуют материалы, обосновывающие необходимость решения проблемы высокой антропогенной нагрузки на рассматриваемые водные объекты посредством исключительно принятия отдельного федерального закона. Авторы в пояснительной записке также не раскрывают проблемных мест действующего законодательства, отсутствует обоснование невозможности реализации существующих механизмов охраны водных объектов», - отмечено заключении.

На заседании Государственной Думы 27 января законопроект был рассмотрен по сокращенной процедуре, без обсуждения, и отклонен.

Fishnews

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