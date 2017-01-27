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Экспедиция KuramBio II состоялась в 2016 г. Фото пресс-службы ДВФУ

Курило-Камчатский желоб преподнес ученым сюрпризы

Более 1,5 тыс. новых для науки морских организмов предстоит классифицировать специалистам Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН. Образцы собраны в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9,5 тыс. метров.

Экспедиция KuramBio II состоялась в 2016 г. Научные сотрудники Школы естественных наук ДВФУ и академических институтов ДВО РАН приступили к изучению макро- и микроорганизмов и уже получили первые данные.

Как рассказала сотрудник лаборатории «Биология морских беспозвоночных» ДВФУ и Института биологии моря ДВО РАН Марина Малютина, курило-Камчатский желоб — одна из глубоких впадин на планете. По словам исследователя, в этом районе достаточно хорошо изучены крупные морские обитатели (более 1 см), а масштабный сбор организмов меньшего размера проводился впервые.

«Подобные экспедиции необходимы для создания картины разнообразия и распространения глубоководной фауны в Мировом океане и всегда приносят ученым новые виды. Уже первые результаты показали, что количество собранных морских организмов перекрывает число известных науке в этом районе. По нашим оценкам, около половины из них обнаружены впервые, - отметила Марина Малютина. - Также участники экспедиции зафиксировали новые рекорды глубины обитания различных видов: от простейших до макро- и мегафауны».

Впереди у исследователей трудоемкая работа по классификации новых организмов. Но на этом их изучение не закончится — перспективные для использования, например в биомедицине, виды передадут для детального анализа в другие лаборатории университета и РАН, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ.

Экспедиция стала частью масштабного проекта по изучению Мирового океана, который университет реализует по гранту Российского научного фонда. Комплексное исследование нацелено на мониторинг, сохранение и рациональное использование морских биоресурсов, оно включает несколько направлений, над которыми совместно работают ученые Школы естественных наук, Школы биомедицины и институтов ДВО РАН.

Экспедиция, в которой участвовали 35 ученых из России, Германии, Японии, стала четвертой в большом российско-немецком проекте по изучению глубоководного бентоса Северо-Западной Пацифики. Ранее исследования проводились в Японском и Охотском морях в 2010, 2012 и 2015 гг. Новые экспедиции в район Алеутского желоба и Берингово море запланированы на 2019 и 2020 гг.

Fishnews

  • Экспедиция KuramBio II состоялась в 2016 г. Фото пресс-службы ДВФУ
  • В экспедиции участвовали 35 ученых из России, Германии, Японии. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Ученые собирали макро- и микроорганизмы в районе Курило-Камчатского желоба. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Масштабный сбор организмов размером менее 1 см в Курило-Камчатском желобе проводился впервые. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Собранные учеными морские обитатели. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Собранные учеными морские обитатели. Фото пресс-службы ДВФУ
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