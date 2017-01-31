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Китай задумал реформу рыболовства

Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.

Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Кан Джень на встрече с журналистами заявил, что правительство обеспокоено сокращением морских биоресурсов у берегов страны и решило вводить новую систему управления рыбным хозяйством. Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, власти планируют реализовать ряд мер, направленных на защиту биоресурсного комплекса. Будет усилен контроль за управлением рыбным промыслом, а также проведены широкомасштабные научные исследования для формирования общей системы управления морскими биоресурсами. Изменить предполагается и систему рыбоохранных зон и запретов на промысел, сообщает корреспондент Fishnews.

Наметил замминистра и две конкретные цели, которых будет добиваться ведомство до 2020 г., – это ограничение промысла морских биоресурсов до 10 млн тонн и сокращение рыболовного флота страны на 20 тыс. единиц, при этом 8,3 тыс. из них будут судами средних и больших размеров.

Замминистра отметил, что правительство страны намерено и впредь предпринимать меры, направленные не только на борьбу с переловом, но и на поддержание количества рыболовных судов на приемлемом уровне в соответствии с обычной международной практикой управления водными биоресурсами.

Сокращение флота будет означать уход части рыбаков из отрасли. Для них правительство выделит около 7,5 млрд юаней (около 1,1 млрд долларов) из бюджета страны – эти средства должны помочь людям найти новую работу в сельскохозяйственном секторе или спортивном (туристическом) рыболовстве.

Fishnews

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