31 января 2017 года

На российский берег идет все больше отечественных уловов

По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.

Объем поставок в порты Дальнего Востока - 86 тыс. тонн - вырос на 20% по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года. Прибавка к уровню 2014 г. составила 53%. В Черном море отгрузки составили 5,9 тыс. тонн, увеличившись на 47,5% к показателю января 2016 г. В Балтийском море в порты поставлено 8 тыс. тонн (+43%). В порты Северного бассейна сдали 7,5 тыс. тонн сырца (-20%).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, по итогам 2016 г. объем выгрузки рыбной продукции в российские порты составил 1,5 млн тонн, это примерно соответствует предыдущему году. По отношению к 2014 г. показатель вырос на 13,7%.

Общие поставки, в том числе в иностранные порты по итогам прошлого года достигли 3,3 млн тонн. В частности, выгрузки в дальневосточные порты увеличились на 0,6% по сравнению с 2015 г. – до 1,21 млн тонн, - и на 13% по отношению к 2014 г. Объем рыбы, выгруженной в портах Балтики (77,6 тыс. тонн), возрос примерно на 1,5% к 2015 г. и на 76% к 2014 г. Объем поставок в черноморские порты - 77 тыс. тонн - увеличился на 24,4% к 2015 г. В северные порты за прошлый год доставлено 164,6 тыс. тонн сырца (-23,5%).

Значительно выросли объемы поставок рыбных консервов (статистика по ним ведется отдельно). По состоянию на 25 января выгружено более 1 тыс. тонн консервированной продукции – на 33,7% больше, чем в январе 2016 г. В дальневосточные порты поступили консервы из минтая, скумбрии, сайры и сельди, в Северный бассейн – из трески.

За прошлый год в рыбные порты РФ отправлено 16,4 тыс. тонн консервов, что несколько выше показателя 2015 г. (16,35 тыс. тонн). По сравнению с 2014 г. прибавка составила 17%. Основной объем консервов традиционно приходится на Дальний Восток, в порты этого региона поступала продукция из лососевых, минтая, сайры, сельди, сардины-иваси, скумбрии.

Fishnews