31 января 2017 года

Сибирским аквафермерам помогут субсидиями

В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.

В Иркутской области реализуется подпрограмма по развитию товарного рыбоводства на 2016 - 2018 гг. Субсидии идут на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестпроектов. Также частично компенсируются расходы на рыбопосадочный материал, корма и их компоненты, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«По итогам 2016 года в Иркутской области удалось увеличить в сравнении с предыдущим годом объемы производства и реализации товарной аквакультуры. Так, предприятиями аквакультуры была произведена 71 тонна живой рыбы, из них реализовано населению 63 тонны. В нашем регионе на рыбоводных предприятиях выращивается форель, карп, осетр, пелядь, сазан», - рассказал министр сельского хозяйства области Илья Сумароков.

Из 23 сформированных в регионе рыбоводных участков 19 через аукционы переданы в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Fishnews