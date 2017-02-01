01 февраля 2017 года

Форелевые воры ждут суда

В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.

В мае 2016 г. инспектор рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства передал информацию о предполагаемых нарушителях в полицию. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сведения подтвердились.

В декабре злоумышленники были задержаны. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная в крупном размере».

Fishnews