01 февраля 2017 года

Корея собирается ужесточить требования к ввозимой рыбе и морепродуктам

Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.

К таможенной декларации необходимо будет обязательно прилагать свидетельство о легальной добыче морепродуктов, сообщает Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи.

В частности, поправки касаются ввоза в республику видов, находящихся под управлением Международной комиссии по сохранению атлантического тунца, Комиссии по сохранению южного голубого тунца, Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и других организаций. Надо будет предъявлять лицензию на промысел, выданную государством, к порту которого приписано судно, с учетом принимаемых мер по сохранению популяции, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в законе планируют прописать положение, касающееся соглашения о сотрудничестве с Россией в области противодействия ННН-промыслу. Согласно предлагаемым изменениям, при импорте в Корею королевского краба и краба-стригуна, добытых в российской акватории в северо-западной части Тихого океана, или продуктов из них нужно будет предъявлять сертификат о месте добычи, выданный Росрыболовством.

Кроме того, при ввозе сайры и двух видов семейства горбылевых (Pseudotolithus elongatus и Pseudotolithus typus) будет необходима лицензия на промысел, выданная соответствующим учреждением страны, к порту которой приписано добывающее судно.

Общественное обсуждение поправок продлится до 6 марта. Гражданам предлагается направить свои предложения по предлагаемым изменениям через специальный портал или сайт министерства.

В пояснительной записке к документу указано, что широкомасштабное изменение законодательства страны связано с претензиями сначала США, а затем и Евросоюза. Они вынесли Республике Корея предупреждения по поводу низкого уровня санкций в отношении южнокорейских судов-браконьеров, а также несоответствия системы мониторинга и контроля за рыбацким флотом.

Fishnews