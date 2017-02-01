Рыбе из Новой Зеландии могут перекрыть путь в Россию

До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.

Приказ Минсельхоза, который позволит оформлять ветеринарно-сопроводительные документы специалистам не из системы госветслужбы, находится на межведомственном согласовании, сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов .

В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.

Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.

Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.

Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

На Сахалине собираются расширить свободный порт Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

Юные сахалинцы покорят море Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

Данные о КМНС могут собрать в реестр Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

Рыбе нужны и корма и лекарства Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.