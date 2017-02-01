Новости

Рыбе из Новой Зеландии могут перекрыть путь в Россию

Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.

В поступающей в страну новозеландской рыбе обнаруживали бактерии рода Listeria monocytogenes и превышение допустимого уровня ртути, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, в августе прошлого года была достигнута договоренность о проверке рыбозаводов-экспортеров Новой Зеландии инспекторами стран-членов ЕАЭС.

Fishnews

НазадМетки: россельхознадзор

Похожие новости

01 февраля 2017 года

Аквакультуру оставили без льгот

Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

25 января 2017 года

В сфере ветсертификации опять ожидаются поправки

Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.

24 января 2017 года

Российскую рыбу пустят на бразильский рынок

Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.

23 января 2017 года

Рынок КНР не пускает новых поставщиков

В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.

19 января 2017 года

Николай Власов рассказал, чего ждать в сфере ветеринарии

Приказ Минсельхоза, который позволит оформлять ветеринарно-сопроводительные документы специалистам не из системы госветслужбы, находится на межведомственном согласовании, сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

Михаил Абызов поторопил с опубликованием требований к бизнесу

До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.

Лента новостей

03 февраля 2017 года

На Сахалине собираются расширить свободный порт

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку

В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

02 февраля 2017 года

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты

Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом

Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

Юные сахалинцы покорят море

Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

Данные о КМНС могут собрать в реестр

Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

Рыбе нужны и корма и лекарства

Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах

Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

Дмитрий КАФАНОВ

Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.