Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку

01 февраля 2017 года
В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.
27 января 2017 года
За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.
25 января 2017 года
Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.
В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.
24 января 2017 года
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
20 января 2017 года
На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.
03 февраля 2017 года
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.
Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.
02 февраля 2017 года
Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.
Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.
Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.
Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.
IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.
Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.
Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.