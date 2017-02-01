03 февраля 2017 года

Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку

В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

При досмотре груза сотрудники Николаевского линейного отделения полиции МВД России на транспорте среди продуктов питания обнаружили два куска осетрины общим весом 1,5 кг. Грузоотправитель пояснил, что рыбу он приобрел на рынке Николаевска-на-Амуре.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные транспортной полиции задержали продавца незаконной продукции: ею оказалась 37-летняя местная жительница. В ее автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 33 кг рыбы осетровых видов в термически обработанном виде. Еще порядка 12 кг запрещенной к добыче рыбы стражи правопорядка изъяли у женщины дома.

Как пояснила задержанная, всю рыбу она добыла сама в осенний период для последующей реализации, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД РФ. Изъятая продукция была передана на ответственное хранение, в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В настоящее время органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Fishnews