Новости
В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. Фото пресс-службы МВД РФ

Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку

В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

При досмотре груза сотрудники Николаевского линейного отделения полиции МВД России на транспорте среди продуктов питания обнаружили два куска осетрины общим весом 1,5 кг. Грузоотправитель пояснил, что рыбу он приобрел на рынке Николаевска-на-Амуре.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные транспортной полиции задержали продавца незаконной продукции: ею оказалась 37-летняя местная жительница. В ее автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 33 кг рыбы осетровых видов в термически обработанном виде. Еще порядка 12 кг запрещенной к добыче рыбы стражи правопорядка изъяли у женщины дома.

Как пояснила задержанная, всю рыбу она добыла сама в осенний период для последующей реализации, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД РФ. Изъятая продукция была передана на ответственное хранение, в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В настоящее время органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Fishnews

  • В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. Фото пресс-службы МВД РФ
  • В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. Фото пресс-службы МВД РФ
    • НазадМетки: осетровыхуголовное дело

    Похожие новости

    01 февраля 2017 года

    Форелевые воры ждут суда

    В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.

    27 января 2017 года

    Азиатские рынки хорошо принимают рыбу из России

    За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.

    25 января 2017 года

    «Рыбный» надзор на Колыме осуществлялся с нарушениями

    Прокуратура Магаданской области проанализировала результаты надзора за исполнением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в 2016 г. В результате выявлено 251 нарушение, в том числе в деятельности Охотского ТУ Росрыболовства и регионального минприроды.

    Контрабандисты отличились разнообразием

    В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.

    24 января 2017 года

    Взятка обернулась для госслужащих крупными штрафами

    В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.

    20 января 2017 года

    Из контрабанды черной икры секрета не получилось

    На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

    Лента новостей

    03 февраля 2017 года

    На Сахалине собираются расширить свободный порт

    Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

    Рыбе из Новой Зеландии могут перекрыть путь в Россию

    Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.

    02 февраля 2017 года

    Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты

    Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

    Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом

    Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

    Юные сахалинцы покорят море

    Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

    Данные о КМНС могут собрать в реестр

    Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

    Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

    IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

    Рыбе нужны и корма и лекарства

    Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

    Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах

    Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

    Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

    В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solution Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

    Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

    Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

    Игорь ЕВТУШОК

    Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

    Сергей СЕНЬКО

    Вопросов пока больше, чем ответов

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

    Елена ЯНУШ

    Год принес положительные изменения для аквакультуры

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

    Дмитрий КАФАНОВ

    Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

    Все материалы

    Крупным планом

    Медвежья рыбалка на Камчатке

    Год, богатый на дискуссии

    Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

    За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

    Все материалы

    События

    Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

    Консервы «Островного» пошли на Большую землю

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.