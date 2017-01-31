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Для Китая готовят рыбное место в Камбодже

Китайский и камбоджийский холдинги презентовали совместный проект по созданию в королевстве аквафермы, кормозавода и рыбоперерабатывающей фабрики. Планируется, что общая сумма вложений составит 100 млн. долларов, продукцию будут поставлять в КНР.

Рыбный комплекс создадут China Ocean Fishing Holding и Khmer Holding Group. 30 млн долларов планируется инвестировать в строительство аквафермы площадью 200 га, пишет The Phnom Penh Post. Место пока не выбрано.

Как сообщает корреспондент Fishnews, еще 70 млн долларов партнеры намерены вложить в предприятия по производству кормов и переработке рыбы. Рыбозавод будет выпускать замороженные морепродукты и филе для китайских потребителей.

Fishnews

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