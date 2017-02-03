03 февраля 2017 года

Насущные вопросы аквакультуры обсудят в столице

Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.

К выступлению на конгрессе приглашены представители ассоциации «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)», Минсельхоза, Россельхознадзора, Росрыболовства, ФГБУ «Нацрыббезопасность», Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства. Также планируется участие Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Института законодательства и сравнительного правоведения, Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, Московского государственного университета пищевых производств, Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории и Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.

Мероприятие состоится в отеле «Балчуг Кемпински Москва», организатором мероприятия выступает ООО «АСЭРГРУПП» при поддержке Ассоциации «Росрыбхоз».

Как сообщили Fishnews организаторы, среди основных тем - нормативно-правовое регулирование рыбоводства, использование участков для аквакультуры, особенности работы в прибрежной полосе, в водоохранной и рыбоохранной зонах, селекционно-племенная работа в товарном рыбоводстве. Также на повестке дня вопросы использования земельных и водных ресурсов в сфере аквакультуры, защиты права собственности на выращенные рыбу и морепродукты.

В рамках конгресса пройдет круглый стол «Санитарно-ветеринарные требования к рыбоводным хозяйствам и их продукции. Контроль. Надзор». На нем обсудят, в частности, ветеринарное законодательство и правила организации товарного выращивания рыбы, актуализацию ветеринарно-санитарных норм и требований к аквакультуре до 15 марта 2017 г., оказание ветеринарных услуг и организацию ветконтроля, ответственность за нарушения ветеринарного законодательства РФ.

Fishnews