Рыбалка в заповедном месте довела до суда

03 февраля 2017 года
В Хасанском районе Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении шести иностранных граждан, обвиняемых в незаконной добыче краба-стригуна опилио. По данным следствия, стоимость улова составила 915 тыс. рублей
В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
02 февраля 2017 года
Подготовка к лососевой путине 2017 г. началась уже зимой, и на первом плане – вопросы браконьерства. В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства анализируют лучшие практики борьбы с нелегальным промыслом и готовят новую программу рыбоохранных мероприятий.
01 февраля 2017 года
В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.
27 января 2017 года
За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.
В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.
06 февраля 2017 года
Минпромторг утвердил План по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 гг. Ожидается, что в следующем году обновленные документы появятся и в сфере судостроения.
Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.
3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.
В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.
На встрече с Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал о достижениях рыбной отрасли региона, успешной лососевой путине и активном развитии береговых заводов.
В Чукотском автономном округе ведется работа по формированию территорий традиционного природопользования. В них будут включены участки, на которых обычно ведут рыбалку и охоту КМНС.
Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.
В Республике Татарстан фактически не ведется работа по формированию участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.
03 февраля 2017 года
Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.