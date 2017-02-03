06 февраля 2017 года

Рыбалка в заповедном месте довела до суда

Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной добыче горбуши в Поронайском государственном заповеднике. По данным следствия, ущерб превысил 700 тыс. рублей.

Органом предварительного расследования установлено, что несколько жителей Поронайска занимались браконьерством с 16 по 17 августа прошлого года в устье реки Котиковой. По данным следствия, они вошли в сговор с сотрудником заповедника. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники с помощью моторной лодки и ставной сети незаконно добыли 710 экземпляров горбуши, причинив водным биоресурсам ущерб в размере 728 772 рублей.

Его обвиняемые полностью возместили. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору). Наказание за это может составить до 5 лет лишения свободы.

Fishnews