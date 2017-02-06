06 февраля 2017 года

Европа начала год с новыми запретами по выбросам

Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.

В 2015 г. запрет на выброс прилова и обязательная сдача всей добычи на берег касались лишь мелких и крупных пелагических видов, новые правила действовали для главных промыслов Балтийского моря. В 2016 г. они были распространены на вылов глубоководных видов в Северном море и остальном Атлантическом океане.

В нынешнем же году под новые правила попадет еще больше промыслов в Атлантическом океане. Также под запрет на выброс прилова впервые попадет рыба в Средиземном и Черном морях, говорится на сайте Еврокомиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с 1 января 2017 г. новые правила по выбросу за борт введены для нескольких донных видов Средиземного моря – хека, барабули и некоторых двустворчатых моллюсков.

Кроме того, в этом году страны-члены ЕС начнут внедрять балльную систему нелегального выброса прилова. Также придется направлять дополнительную информацию в Научно-технический и экономический комитет по рыболовству (Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries), чтобы ученые могли предложить Еврокомиссии изменения в правила по выбросу, если это будет необходимо.

Реализовывать новую Общую политику ЕС в области рыболовства помогают различные фонды, в частности, Европейский фонд морских дел и рыболовства. Ведется работа по созданию селективных видов орудий лова, разрабатываются новые IT-инструменты для рыбаков, способы хранения рыбы и увеличения добавленной стоимости субпродуктов из нее.

Полное внедрение запрета на выбросы запланировано на 2019 г.

Fishnews