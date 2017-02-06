Европа начала год с новыми запретами по выбросам
Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.
В 2015 г. запрет на выброс прилова и обязательная сдача всей добычи на берег касались лишь мелких и крупных пелагических видов, новые правила действовали для главных промыслов Балтийского моря. В 2016 г. они были распространены на вылов глубоководных видов в Северном море и остальном Атлантическом океане.
В нынешнем же году под новые правила попадет еще больше промыслов в Атлантическом океане. Также под запрет на выброс прилова впервые попадет рыба в Средиземном и Черном морях, говорится на сайте Еврокомиссии.
Как сообщает корреспондент Fishnews, с 1 января 2017 г. новые правила по выбросу за борт введены для нескольких донных видов Средиземного моря – хека, барабули и некоторых двустворчатых моллюсков.
Кроме того, в этом году страны-члены ЕС начнут внедрять балльную систему нелегального выброса прилова. Также придется направлять дополнительную информацию в Научно-технический и экономический комитет по рыболовству (Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries), чтобы ученые могли предложить Еврокомиссии изменения в правила по выбросу, если это будет необходимо.
Реализовывать новую Общую политику ЕС в области рыболовства помогают различные фонды, в частности, Европейский фонд морских дел и рыболовства. Ведется работа по созданию селективных видов орудий лова, разрабатываются новые IT-инструменты для рыбаков, способы хранения рыбы и увеличения добавленной стоимости субпродуктов из нее.
Полное внедрение запрета на выбросы запланировано на 2019 г.
Fishnews