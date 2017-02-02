Стратегию развития судостроения скорректируют

02 февраля 2017 года
Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.
13 января 2017 года
Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.
28 декабря 2016 года
При подготовке правовых актов по инвестиционным квотам необходимо исходить из целей, которые планируется достичь в итоге, и торопиться с разработкой документов не нужно, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
23 декабря 2016 года
Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.
21 декабря 2016 года
Правительственная подкомиссия одобрила создание пятнадцатой территории опережающего развития на Дальнем Востоке - в Николаевске-на-Амуре. Резидентами ТОР уже готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.
08 декабря 2016 года
Для комплексного развития рыбного хозяйства России в Арктике необходима стабильность законодательства, стимулы для гражданского судостроения, отраслевой науки и другие условия. Доклад об этом представитель «Норебо» Сергей Сенников представил на форуме в Санкт-Петербурге.
06 февраля 2017 года
Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.
3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.
В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.
На встрече с Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал о достижениях рыбной отрасли региона, успешной лососевой путине и активном развитии береговых заводов.
В Чукотском автономном округе ведется работа по формированию территорий традиционного природопользования. В них будут включены участки, на которых обычно ведут рыбалку и охоту КМНС.
Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.
В Республике Татарстан фактически не ведется работа по формированию участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.
Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной добыче горбуши в Поронайском государственном заповеднике. По данным следствия, ущерб превысил 700 тыс. рублей.
03 февраля 2017 года
Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.