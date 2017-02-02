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Стратегию развития судостроения скорректируют

Минпромторг утвердил План по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 гг. Ожидается, что в следующем году обновленные документы появятся и в сфере судостроения.

Двухлетний план содержит разработку и актуализацию стратегий по 20 отраслям промышленности, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, применение стратегического подхода к развитию каждой отдельной отрасли окажет положительный эффект на развитие всей отечественной промышленности в целом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, в 2018 г. обновленные документы стратегического планирования появятся в том числе в судостроительной отрасли.

Fishnews

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