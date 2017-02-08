08 февраля 2017 года

Суджукской лагуне нужна срочная помощь

В Краснодарском крае в ближайшее время разработают план сохранения Суджукской лагуны. Если не принять немедленных мер, уникальный водоем - место нереста и нагула молоди черноморских рыб - за несколько лет может превратиться в болото, отмечают в АзНИИРХ.

Суджукская лагуна, являющаяся памятником природы регионального значения, представляет собой мелководное солоноватоводное озеро, отделенное от Черного моря с востока галечно-песчаной пересыпью, с юга – галечной косой. Дно покрыто илистыми и илисто-песчаными грунтами, ракушечником и галькой.

Экологическую значимость водоема как места нереста и нагула молоди черноморских рыб трудно переоценить, подчеркнули в Азовском НИИ рыбного хозяйства.

В последние годы состояние лагуны стало вызывать тревогу как местного населения, так и различных государственных природоохранных служб и экологических организаций. Если не предпринять немедленных мер, водоем за несколько лет может превратиться в болото, а затем полностью высохнуть, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Меры по спасению водоема обсудили на расширенном выездном совещании комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности. Помимо депутатов и представителей муниципальной власти в работе приняли участие специалисты Краснодарского отделения АзНИИРХ и Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра Кубанского государственного университета.

Участники совещания осмотрели Суджукскую лагуну и ее окрестности. Затем обсуждение продолжилось в администрации Новороссийска. Были выработаны основные направления защиты памятника природы, прижатого к морю растущим мегаполисом. Это минимизация видов хозяйственной деятельности, наносящих вред экосистеме лагуны, установление буферной зоны между городом и ООПТ, вынос границ лагуны в натуру, усиление контроля за сбросом стоков, поддержание в водоеме циркуляции воды через проран.

Руководитель Краснодарского отделения АзНИИРХ Олег Денисенко заверил, что институт готов принять деятельное участие в проведении мероприятий по сохранению Суджукской лагуны. В частности, специалисты могут изучить современное состояние различных компонентов экосистемы водоема, разработать проект работ по расчистке прорана и провести оценку их воздействия на водные биоресурсы (эта оценка необходима для согласования работ в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства).

По итогам совещания было решено, что в ближайшее время Министерство природных ресурсов Краснодарского края подготовят дорожную карту по сохранению Суджукской лагуны. Важную роль в ее составлении отвели Азовскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства.

Fishnews