08 февраля 2017 года

Регулятор разъяснит вопросы по опломбировке ТСК

ЦСМС подготовит и представит в Росрыболовство методические рекомендации по опломбировке оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Завершить эту работу планируется до 15 апреля.

В рамках командировки на Дальний Восток с 26 января по 3 февраля руководитель ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин посетил Камчатский, Владивостокский и Сахалинский филиалы организации. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, главной темой обсуждения стали вопросы применения приказа Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов» в части опломбировки корпусов блоков ТСК.

«Сейчас перед нами стоит задача подготовить методические рекомендации по опломбировке входящего в состав ТСК оборудования, предусмотрев в них отсутствие необходимости опломбировки оборудования автоматизированной идентификационной системы (АИС)», – заявил начальник ЦСМС. В беседе с судовладельцами и компаниями, осуществляющими установку и опломбировку ТСК, он рассказал, что на совместном совещании Пограничной службы ФСБ России и Росрыболовства был принят ряд важных решений, в соответствии с которыми идет подготовка методических рекомендаций.

В ходе дальневосточной поездки специалисты ЦСМС посетили более десятка судов, укомплектованных различными типами оборудования и обслуживаемых в разных сервисных организациях.

«Проблема заключается в том, что и в приказе Росрыболовства № 50, и в приказе Минсельхоза России № 294 вопросы установки, обслуживания, пломбировки отнесены к компетенции сервисных организаций и судовладельца. Сейчас мы видим, что ряд сервисных организаций подходит к своим обязанностям недостаточно профессионально, а судовладелец всецело доверяет такой организации, – отметил Артем Вилкин. – Нам необходимо установить единые правила, которыми бы руководствовались все участники взаимоотношений, в том числе и контролирующие органы. Перед нами стоит задача до 15 апреля представить в Росрыболовство проект методических рекомендаций».

Fishnews