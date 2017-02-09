09 февраля 2017 года

Сетевые площадки торговли электроудочками попали в «черный список»

В Калужской области суд признал запрещенной информацию о продаже электроудочек в Интернете. Удовлетворено 35 заявлений региональной природоохранной прокуратуры.

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила в Интернете сайты, рекламирующие и продающие незаконные орудия лова – электроудочки.

Согласно статье 4 Закона о СМИ, не допускается их использование в целях совершения уголовно наказуемых деяний. Распространение в сети информации об электроудочках «способствует совершению гражданами административных и уголовных правонарушений», сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

В суд были направлены 35 заявлений о признании информации о продаже электроудочек в Интернете запрещенной к распространению на территории РФ. Все эти заявления были рассмотрены и удовлетворены. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

Fishnews