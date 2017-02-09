09 февраля 2017 года

Февраль для российских промысловиков начался удачно

К 8 февраля отечественные пользователи освоили 455 тыс. тонн водных биоресурсов, на 2,4% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов составляет 357,4 тыс. тонн (+5,3 тыс. тонн).

Минтая на Дальнем Востоке поймано 266,4 тыс. тонн, прибавка - 8 тыс. тонн.

В Северном бассейне отечественные рыбаки добыли 37,4 тыс. тонн ВБР, что на 5,5 тыс. тонн меньше уровня прошлого года (из-за неблагоприятной метеорологической обстановки). Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески освоено 17,1 тыс. тонн (-11,8 тыс. тонн), пикши – 17,9 тыс. тонн (+5,7 тыс. тонн).

В Балтийском море уловы достигли 6,6 тыс. тонн, на 300 тонн превысив результат за аналогичный период 2016 г. Промысел шпрота принес 4,1 тыс. тонн (+500 тонн). Балтийской сельди поймано 2,3 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.

В Азово-Черноморском бассейне освоено 11,8 тыс. тонн, прибавка составила 1,7 тыс. тонн. Хамсы добыто 11,2 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. Вылов тюльки – 300 тонн – отстает от прошлогоднего уровня на 2,2 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне поймано 40 тонн водных биоресурсов. Это на 150 тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 г.

В зонах иностранных государств российские суда освоили свыше 40 тыс. тонн (+9 тыс. тонн). Промысел в конвенционных районах и открытой части Мирового океана принес 1,5 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн меньше уровня прошлого года.

Fishnews